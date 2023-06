Secondo posto per un panettiere di Toritto al “Festival Internationale del Pane” in Tunisia: sul podio lievitati e piatti tradizionali

Un maestro di panificazione e pasticceria di Toritto (in provincia di Bari), Michele Segreto , si è aggiudicato il secondo posto al “Festival International du Pain”, recentemente conclusosi a Djerba, isola della Tunisia.

A far parte della squadra, oltre a Segreto , unico professionista dell'arte bianca a rappresentare la Puglia nella competizione internazionale , altri tre membri, quali Gastone Pecoraro e Giacomo Matteini , entrambi di Pistoia, e Filippo Fede di Pellare in provincia di Salerno.

È la prima volta che una squadra italiana partecipa alla competizione internazionale tunisina , giunta quest'anno alla sua settima edizione, e Michele Segreto e gli altri componenti del team sono stati selezionati - tra i numerosi colleghi italiani, soci della Richemont Club Italia, associazione internazionale di panificatori - per le comprovate capacità nell'ambito culinario.

La squadra italiana ha gareggiato insieme ad altre 12 provenienti da Stati europei e africani , quali: Algeria, Arabia Saudita, Bulgaria, Danimarca, Francia, Libia, Lussemburgo, Palestina, Pakistan, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Protagonista assoluto della competizione internazionale è stato il pannello tradizionale ei partecipanti sono stati invitati a proporre pani e preparazioni tipiche dei Paesi di provenienza nelle diverse categorie.

Michele Segreto e il suo team italiano hanno preparato con ingredienti rigorosamente made in Italy “la Cialledd” - piatto tradizionale prodotto con pane di grano duro raffermo per la categoria “Pasto caldo, in cui il pane è utilizzato come ingrediente principale”; la “Ciabatta a lunga lievitazione” per la categoria “Pane tradizionale nazionale del paese provenienza”; il “maritozzo alla panna ” per la categoria “Dolce lievitato”; una “tartina” preparata con fette di pane in cassetta che riportava sulla superficie una camicia di pasta al cacao con raffigurazione del Colosseo e fatto all'interno di tre colori verde, bianco e rosso ottenuto con spinaci e barbabietola disidratata e farcita con una salsa Tartara e Gamberetti per la categoria “Prodotto a base di pasta fermentata”; e infine, la riproduzione tramite calco della “Venere” di Botticelli su uno sfondo del Colosseo ei colori della bandiera contornato da una cornice di nastri e riproduzioni floreali e spighe in pasta di pane e pasta di zucchero per la categoria “Pezzo artistico”.

«Siamo molto orgogliosi – commenta con entusiasmo il maestro panettiere e pasticciere pugliese Michele Segreto - di aver ottenuto la medaglia d'argento e di oro. Abbiamo cercato di rappresentare l'Italia ei suoi colori in tutte le ricette preparate e la giuria ci ha selezionati non solo per la genuinità dei nostri prodotti ma anche per il forte senso di appartenenza alla nostra nazione. Attraverso le nostre ricette contribuiamo a promuovere la genuinità e la qualità della cucina italiana.»

Il team italiano si è aggiudicato il secondo posto, dietro solo ai padroni di casa, mentre è salito sul podio per la categoria “Pezzo artistico”.

Michele Segreto, classe 1978, è proprietario della panetteria “Panificio Pugliese” a Toritto, in provincia di Bari. Pluripremiato professionista dell'arte bianca, è tra i dieci pasticceri che si sono qualificati alla selezione della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza, la cui finale si svolgerà a Sigep Rimini a gennaio 2024.