Midas, la simpatica gattina dalle quattro orecchie

In questi ultimi giorni spopola sui social la storia di una bellissima gattina, Midas per una simpatica deformazione che l'ha subito resa famosa sul web. Milioni di condivisioni su Instagram e Facebook della foto di questa gatta davvero unica che presenta non due, ma bensì quattro orecchie.

La particolarità di Midas

Proprio accanto le sue due orecchie, Midas, ha due piccole protuberanze, due orecchie completamente formate che le spuntano dalla testa. Approdata su Instagram solamente poco più di un mese fa, in pochi giorni ha raggiunto la popolarità proprio grazie a questa sua particolarità: la gattina è subito diventata una star sul web, raggiungendo ad oggi ben 73,1 mila followers (profilo Instagram: midas_x24).

Midas è ancora una cucciola, ha soli quattro mesi, è una Blu di Russia e - come si legge sull'edizione online del Corriere della Sera - secondo i veterinari che l’hanno visitata, alla base della sua anomalia genetica vi sarebbe un gene recessivo ereditato da entrambi i genitori. Nulla di preoccupante comunque, in quanto tale deformazione non andrebbe ad influire sull’udito della gatta, si tratta dunque solo ed esclusivamente di una sua caratteristica estetica.