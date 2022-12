I migliori Pandori e Panettoni del supermercato: la classifica 2022

Il pandoro e il panettone sono i dolci tipici natalizi che troviamo sulle nostre tavole insieme a quelli della tradizione pugliese. Un'interssante classifica stilata da Altroconsumo mostra quali sono i 9 migliori pandori per rapporto qualità/prezzo facendo una selezione sia tra i marchi del supermercato che di aziende molto note. Il pandoro migliore è stato eletto dopo le prove di laboratorio e dopo l'assaggio effettuato da esperti pasticceri e una giuria di consumatori.

Al primo posto si è piazzato il pandoro Tre Marie (prezzo medio a confezione 12,65 euro), che ha preceduto sul podio i pandori Bauli - Il pandoro di Verona (prezzo medio a confezione 7,96 euro) e Coop Pandoro Classico (prezzo medio a confezione 6,49 euro). Al quarto posto il Duca Moscati (Eurospin, prezzo medio a confezione 4,64 euro), quinto Maina (prezzo medio a confezione 5,86 euro). Di seguito la classifica completa.

Migliori pandori 2022, la classifica di Altroconsumo

Tre Marie Il Magnifico Pandoro: voto 75. Prezzo medio a confezione 12,65 euro; Bauli Il Pandoro di Verona: voto 74. Prezzo medio a confezione 7,96 euro; Coop Pandoro Classico: voto 71. Prezzo medio a confezione 6,49 euro; Duca Moscati (Eurospin) Pandoro: voto 70. Prezzo medio a confezione 4,64 euro; Maina Il Pandoro: voto 70. Prezzo medio a confezione 5,86 euro; Paluani Il Pandoro di Verona Gran Velo: voto 68. Prezzo medio a confezione 7,90 euro; Melegatti Il Pandoro Originale Verona: voto 62. Prezzo medio a confezione 5,97 euro; Dal Colle Pandoro Classico: voto 57. Prezzo medio a confezione 4,49 euro; Balocco Il Pandoro: voto 50. Prezzo medio a confezione 5,65 euro.

Migliori panettoni 2022, la classifica di Altroconsumo

Ma non solo il pandoro. Altro dolce che non può mancare a tavola a Natale è il panettone, simbolo per eccellenza delle festività natalizie. Altroconsumo, anche quest'anno, ha stilato la classifica dei migliori panettoni 2022 prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche in questo caso il rapporto qualità/prezzo. A guidare la graduatoria, con un punteggio di 71, c'è Vergani - Il Panettone di Milano (prezzo medio a confezione 14,90 euro), che precede sul podio Le Grazie (Esselunga) - Panettone Classico (punteggio 70, prezzo medio a confezione 4,99 euro) e Tre Marie - Il panettone milanese (punteggio 70, prezzo medio a confezione 12,89 euro). Quarta posizione per Bauli - Il panettone classico (punteggio 68, prezzo medio a confezione 7,54 euro), quinto Carrefour Panettone (punteggio 65, prezzo medio a confezione 5,49 euro). Ecco la classifica completa.