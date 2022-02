Dai macaron ai cioccolatini: le migliori pasticcerie di Bari e dintorni 2022 da provare assolutamente

Dolci, che passione: confortano e regalano piacevoli momenti di gusto per il palato. La nostra provincia vanta un'antica tradizione e viaggia verso nuovi orizzonti tra spunti creativi e legame con il territorio. Cream tart e pasticciotti, macaron e tette delle monache, ma anche grandi lievitati delle feste e cioccolatini. Ecco quali sono le insegne da non perdere secondo la guida Pasticceri&Pasticcerie 2022 del Gambero Rosso.

Dolceria Sapone

Acquaviva Delle Fonti (BA) – estramurale San Pietro, 32 – 080767547 – www.dolceriasapone.it

Dopo aver maturato una grande esperienza seguendo la passione che lo accompagna sin da piccolo, Eustachio Sapone una quindicina di anni fa è tornato al suo paese, dove ha aperto una pasticceria in cui crea dolcezze che valorizzano tradizione e territorio. L’ambiente è ordinato e ben tenuto, nelle vetrine troverete i grandi classici della pasticceria italiana, dai mignon ai biscotti (la frolla è praticamente perfetta) farciti di genuine confetture, fino alla pasticceria secca. Immancabili le tipiche tette delle monache, anche in versione mini, sia con “crema gialla” che con chantilly. Non mancano le torte, tra cui una buona mousse ai Tre cioccolati. Ciò che distingue il lavoro del pasticcere è lo studio sulle materie prime locali, con cui realizza ad esempio squisite conserve e marmellate, come quella agrodolce alla cipolla rossa di Acquaviva, ingrediente utilizzato pure per un originale panettone. Proprio il panettone è tra i suoi prodotti di punta, con cui ha vinto vari premi in concorsi di settore. Gli dedica molto studio e lo declina pure in vasocottura – in una ceramica prodotta da artigiani locali – in versione Pugliettone, farcito con fichi, limoni e ricoperto di glassa alle mandorle di Toritto. In vasocottura ci sono anche gustosi babà: al rum, all’arancia, al liquore Strega. Personale gentile.

Valutazione: Una Torta

Celeste Ancona Dolcecaffè

Bari – via A. Diaz, 34 – 0805302558 – www.celesteancona.it

È una zona trafficata della città quella in cui trova spazio il locale di Celeste Ancona, fin da piccola innamorata della pasticceria. Accoglie all’interno con un ambiente dallo stile minimale e contemporaneo, linee pulite che fanno risaltare le dolci creazioni maison. Il buongiorno qui è a suon di croissant, di ottima fattura per lievitazione e gusto (buoni anche nella versione veg e ai cereali), muffin e piccole fantasiose tart con crema e frutta fresca. Il banco offre poi una bella carrellata di pasticceria mignon tradizionale, eseguita a mestiere: tette della monaca (che qui si chiamano “sospiri”) ricoperte da un leggero strato di zucchero a velo, code di rospo con chantilly, ottimi cannoli di croccante di mandorla ripieni di panna, eccellenti mini babà al rum, diplomatiche e bignè. Ampia la scelta di torte e semifreddi dalle linee classiche: tiramisù, torta al limone, torte alla frutta o con creme, cioccolato e generosi strati di panna montata, proposte pure in formato monoporzione. Buona selezione di tè e tisane da accompagnare a frollini e ai tipici dolci secchi di pasta di mandorla e gustare ai tavoli interni o nel piccolo dehors sotto i portici. Su ordinazione anche salato, monoporzioni moderne e torte personalizzate (come le cream tart), creazioni in cake design. Il personale è molto cortese e professionale.

Valutazione: Una Torta

Pino Ladisa

Bari – v.le Papa Giovanni XXIII, 199 – 0805232161 – www.pinoladisa.it

Tecnica, passione e profonda conoscenza della materia sono le doti che hanno fatto del nome di Pino Ladisa un’istituzione, in zona e non solo. La sua grande esperienza e il suo estro sostengono l’ambizione di cercare il raggiungimento della perfezione nei grandi classici, sia nella presentazione che nel gusto, ma anche di realizzare creazioni originali utilizzando ingredienti esotici o particolari, specie sul versante cioccolato, sua grande passione. Una continua ricerca, a tutto campo, che spazia dallo studio sulla giusta consistenza delle creme alle gelatine di frutta (lavorate a freddo per mantenere il massimo del sapore e colori sgargianti), ai grandi lievitati delle feste. Spiccano gli ottimi panettoni, frutto di un lavoro certosino; da provare quello yuzu e cioccolato e quello ai Quattro cioccolati, con impasto al cacao e varie percentuali di fondente o cioccolato al caramello. Ma qui fin dal mattino l’assortimento, tra cornetti, mignon, monoporzioni è davvero notevole (deliziosi i macaron con tripla farcitura, impreziositi da creme aromatizzate e cuore di squisite ganache). Imperdibili le collezioni di raffinati cioccolatini (eccellenti al caramello e al frutto della passione), come tavolette, uova pasquali e i soggetti in cioccolato; in estate la fa da padrone il gelato, anche in golosi affogati. Bellissime le torte per eventi o cerimonie.

Valutazione: Due Torte

Covella Pasticceri

Gioia Del Colle (BA) – via A. Gramsci, 20 – 0803031835 – covellapasticceri.it

È partito con un piccolo laboratorio Nicola Covella, e nel tempo ha saputo ampliare l’offerta nel segno della qualità arrivando oggi a contare due sedi cittadine, una nella centrale via Garibaldi e l’altra in una zona residenziale, in via Gramsci. Quest’ultima accoglie con un ambiente spazioso e di sobria eleganza, dove ora si può approfittare anche del dehors, terminato da poco. Le vetrine sono coloratissime e ricche di dolci per tutti i gusti. Valida la gamma di cornetti, brioche e pasticciotti per cominciare la giornata, per una pausa a qualunque ora non mancano semifreddi monoporzione, cheesecake dai colori sgargianti e mousse (segnaliamo quella al Baileys, con cremoso al caramello) di buona fattura. E ancora gelato naturale, cannoli riempiti al momento, mignon, pasticceria secca e biscottini, ideali da gustare nei mesi freddi con una fumante cioccolata calda o un tè da un’accurata selezione. Raffinati i macaron, in cui il pasticcere gioca abbinando ingredienti classici ed esotici (vedi quello al cocco con cuore di caramello, e quello alla banana con cuore di mango). Interessante lo studio sul cioccolato (spiccano le buone uova di Pasqua) e bene i grandi lievitati delle feste, specie pandori e panettoni, proposti in versioni classiche e non. Servizio professionale e molto premuroso.

Valutazione: Due Torte

Gran Bar Pugliese

Giovinazzo (BA) – p.zza Vittorio Emanuele II, 62 – 0803942056 – www.granbarpugliese.com

Francesco Pugliese è l’appassionato patron di questo poliedrico locale in pieno centro storico e a due passi dal suggestivo porticciolo del paese. La location è bella, c’è spazio per accomodarsi in sala, ma è ancora più gradevole nel periodo estivo stare seduti ai tavoli all’aperto e godersi una favolosa colazione. I dolci del mattino sono artigianali, come il resto della produzione, preparata giornalmente in laboratorio con materie prime di qualità. La nutrita pasticceria offre sfizi per tutti gli appetiti: pasticciotti di fragrante frolla ripieni di crema setosa, zeppole fritte e al forno, crostatine classiche o frolle con mango e mele, savarin, cannoncini, cannoli, bignè classici, craquelin e croquettes, sfogliatelle, diplomatici e babà. Golosissime le torte moderne, le monoporzioni (provate la mousse ai tre cioccolati) e i gelati, equilibrati nella dolcezza e preparati con panna e latte freschi. Valida la produzione di biscotti tipici, frolle al burro e panettoni natalizi in tanti gusti. Gettonato e chic l’aperitivo, servito con tartine, bottoncini salati e altri snack e accompagnato da buoni cocktail e vini. Dal menu di Casa Pugliese tante gustose proposte per il pranzo e la cena. Servizio curato, atmosfera godibilissima.

Valutazione: Una Torta

Pasticceria Caroli

Locorotondo (BA) – via F. Corridoni, 42 – 0804317301 – www.pasticceriacaroli.it

Che si tratti di un pan di Spagna ben eseguito o di un opulento dolce della tradizione locale come la Bignolata (una torta a base di pasta bignè ripiena di crema chantilly, panna e frutta fresca), l’approccio alla pasticceria di Sebastiano Valvo non cambia. Si lavora sulla qualità delle materie prime, sulla freschezza e sull’accoglienza ormai da decenni, senza tralasciare alcun ambito di interesse, dalla biscotteria ai lievitati per la colazione, passando per le torte da ricorrenza, l’assortimento di mignon e la gelateria artigianale (anche con gelati biscotto e creazioni fantasiose da passeggio). Invitante la linea di frollini, che conta almeno quindici tipologie differenti, non da meno il ventaglio di semifreddi, mousse e torte classiche, dalla crostata di bosco alla cheesecake, alla torta mimosa. Nei mesi freddi troverete anche una valida proposta di cioccolateria, e il laboratorio arriva sempre puntuale all’appuntamento con le feste natalizie, sfornando non solo panettoni tradizionali, ma anche molteplici variazioni sul tema, come quello mandorlato o il 4 Stagioni, quattro spicchi per quattro gusti differenti. Disponibili il servizio delivery e torte in cake design su ordinazione, per rendere speciali le occasioni da celebrare.

Valutazione: Una Torta

Berardi

Ruvo di Puglia (BA) – c.so G. Jatta, 35 – 0803612498 – www.berardi.it

Il rispetto e l’esaltazione della tradizione dolciaria pugliese sono da sempre le linee guida che ispirano l’operato di Giuseppe Berardi, oggi affiancato dai figli Paolo e Giandomenico nell’attività di famiglia che sta per compiere cinquant’anni. Delizioso il locale, accogliente e curato in ogni dettaglio. La stessa cura qui si mette nella proposta, che spicca in particolare per la lavorazione del cioccolato, che parte da una materia prima di valore e viene declinato in ottimi cioccolatini e cremini nella stagione invernale e che, nel periodo estivo, troverete protagonista in vari gusti del buon gelato, in mousse e semifreddi. L’insegna vanta una folta affezionata clientela, che ama concedersi ricche colazioni o pause golose ai tavolini interni o nel confortevole dehors. Si possono trascorrere con un cappuccino e un cornetto (un vero peccato di gola quello al triplo cioccolato), con una croccante sfogliatella, con fragranti bignè ripieni di una crema fatta a regola d’arte o con un gelato (in coni, sfiziose coppette con muesli o ancora nei nuovi macaron, che vanno a riempire in alti strati). Notevole la pasticceria secca, specie quella di mandorla. Da ricordare l’Healty Breakfast, con Matcha latte e biscotti integrali con frutta. Valido il ventaglio di torte, molto richieste quelle in cake design, scenografiche e decorate con perizia.

Valutazione: Una Torta

Ladisa Dolci e Cioccolato

Valenzano (BA) – via Almirante, 1 (angolo via Rossi) – 0804676282 – www.ladisadolciecioccolato.it

Il lavoro di Lucia Lotito continua ad evolversi anno dopo anno, dimostrando, oltre a una grande passione, continua ricerca e studio. La sua pasticceria è moderna, attenta ai dettagli e all’estetica, nonché alle nuove tendenze per accontentare davvero ogni esigenza (con opzioni gluten free, veg, senza grassi), senza tralasciare la tradizione. Le vetrine e i loro colori cambiano rigorosamente in base alle stagioni e alle festività. Notevole il lavoro sul cioccolato, che si declina in originali e bellissime uova di Pasqua e nei mesi freddi in una bella carrellata di cioccolatini. Le torte tradizionali si alternano a creazioni moderne, come quella che combina cioccolato fondente, menta e vaniglia, decorata con la tecnica dello zucchero tirato. Quasi tutto si può trovare anche in monoporzione, vedi ad esempio le golose cheesecake e mini dolci con vari tipi di basi e mousse. Nel periodo estivo, oltre al gelato artigianale, segnaliamo gli sfiziosi stecchi ricoperti e coni in formato mignon. Ottimi sia i lievitati delle feste che quelli da colazione. Buona anche la proposta salata per l’aperitivo, che include stuzzichini e fantasiosi cornetti salati. Il servizio è professionale e accogliente, gli ambienti sono luminosi e spaziosi.

Valutazione: Due Torte

(Fonte Gambero Rosso)