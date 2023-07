Migliori Street Food di Bari e provincia 2024: le insegne baresi nella guida di Gambero Rosso

Che sia un pezzo di foccaccia, un panino, un panzerotto o un trancio di pizza, tutto questo non ha prezzo se gustato sul mare o 'al cofano' come si dice a Bari. Lo street food è parte integrante della cultura pugliese da sempre, prima ancora di approdare nelle mani di Grandi chef che oggi scelgono di liberarsi dal peso - soprattutto economico - della gestione di una brigata per abbracciare la libertà di un camion. Sono giovani manager appassionati di cucina che hanno scelto di specializzarsi in cucine sui generis e mercati rionali che stanno tornando in auge rivitalizzati da eccellenze di cucina italiana e internazionale, sempre più contaminata e aperta e street court sempre più apprezzate. Ma anche aree urbane di atenei o grandi uffici che all'ora di pranzo si popolano di apecar e mezzi colorati che portano ravioli cinesi, panini vegani,

Sono questi gli ingredienti che rendono l'edizione 2024 della Guida Street Food del Gambero Rosso molto più ricca, esattamente come il fenomeno dilagante dello street food: 80 nuove segnalazioni tra attività stanziali e food truck, con 23 pagine di approfondimento dedicate ai mercati storici, alle food court, ai mercati gastronomici di nuova generazione e un'ampia appendice dedicata ai food truck con più di 70 referenze. Per una rappresentazione esaustiva, colorata e gioiosa delle infinite strade - è il caso di dirlo - che il buon cibo e il talento sanno e possono trovare.

Niente premi, comme d'habitude, ma solo 20 piccoli ma grandi Campioni, uno per regione e con un premio speciale, Street Food da Chef, con una stella per lo chef che nei propri menu di fine dining ha saputo rivisitare al meglio un cibo di strada.Dalle Valle d'Aosta con Pane per Focaccia ai tacos di Taquito della Sardegna, la corsa tra i campioni racconta un percorso variegato, arricchito di un impasto fitto di tradizione e innovazione capace di dare vita e fortuna a storie bellissime.

La Salumeria Bianco svetta in Puglia per i suoi panini a Putignano.

I nomi delle insegne baresi nella Guida Gambero Rosso 2024

Bari

Cibò p.zza Mercantile, 29

FRITTI. Entrando nella città vecchia dalla bella e ariosa piazza Mercantile, il profumo di panzerotti già aleggia nell'aria. L'assaggio non delude: pasta croccante all'esterno e soffice all'interno, frittura asciutta, condimento ricco. Dal classico pomodoro e mozzarella - imprescindibile - ai ripieni più vari e fantasiosi, che attingono con estro alle tradizioni locali e alla stagione. Con carne, mortadella e provola, cipolla, pesto di ricotta e noci e persino fiori di zucca in pastella. Fritto su fritto da accompagnare immancabilmente con birretta ghiacciata.

El Focacciaro via Cognetti, 43

FOCACCE. Si fa presto una terribile focaccia barese. Ma qual è la “vera” focaccia del capoluogo pugliese? Senza infilarsi in ardue polemiche gastronomiche, basti dire che quella del Focacciaro mette d'accordo tutti come degna rappresentante di questo patrimonio cittadino. Tonda, croccante alla base e lungo i bordi, cremosa nella parte superiore e impeccabilmente condita con pomodori, olive, origano e olio evo, come tradizione comanda Il Focacciaro si riconosce dalla lunga fila perenne fuori dal locale. L'attesa non è lunghissima e vale comunque la pena, per gustare una focaccia sempre calda e fragrante e altre prelibatezze, come i panzerottini, dai classici a quelli con cime di stupro, tutti davvero invitanti.

Mastro Ciccio Panzerotti c.so Vittorio Emanuele, 15

FRITTI. Centralissimo, al confine tra la Città Vecchia e il quartiere Murattiano di Bari. L'offerta gastronomica riprende tutte le tipicità baresi dando loro dignità, con creatività in chiave moderna: panini, panzerotti di ogni genere, fritti croccanti. Non può mancare il gettonatissimo panino con il polpo, ma lo “Scialo” con la zampina è imperdibile. Succulento il “Perchione” con polpetta, stracciatella e funghi cardoncelli. Nel menu anche insalate e primi della tradizione. Tutto accompagnato da vino e birra industriale. Tavoli all'esterno e all'interno; self service e asporto. Servizio celere, puntuale, adeguato al formato.

Norcineria Paoletti via G. Petroni, 37c

PANINI. Locale molto raccolto, lontano dal caos cittadino e vicinissimo alla stazione centrale. Arredamento spartano, servizio semplice e informale. In vetrina salumi di chiara origine toscana tra sottoli e altre norme pugliesi. Si può optare per taglieri misti o bere, piacevolmente, un calice di vino accompagnato da taralli e olive. Molto ampia l'offerta delle Schiabatte (grandi ciabatte di pane morbido che conservano la croccantezza dopo la cottura). Da citare la gustosa Tabarro con salame al pistacchio, bufala e pomodori secchi e la tradizionale toscana Dell'Oste, con salsiccia fresca di maiale, mozzarella di bufala e stracchino. Disponibilità di vini e birre adeguata al servizio.

La Staffa Enoteca dei Bischeri via Cairoli, 81

PANINI. L'atmosfera guascona da osteria in questa fornita enoteca barese “naturale” (sorella di altre due insegne, Il Canto dei Bischeri e Organic) ci rende obbligatoria la segnalazione per uno spuntino, un pranzo veloce al banco, un aperitivo fatto come si deve, magari con una bruschetta con burrata e pomodorini al forno. Qui si gustano piatti di stagione, taglieri e cibi veloci, come il calzone alla molfettese (quello con gli sponsali, pesce e uva passa) ei panini di gran sostanza. A partire da quello con il lampredotto e la salsa verde (dall'insegna si capisce che la Toscana c'entra qualcosa), oppure con il peposo, con la finocchiona e così via. Ci si accomoda sugli sgabelli, anche all'esterno, in gran convivialità.

Conversano

Spacciagrani Forno indipendente via Melillo, 42

FORNO. Grande pane quello di questo “Forno Indipendente”, per varietà, qualità, tecnica, sapore. Grande soddisfazione anche con le focacce: tutte da assaggiare, con i pomodori, con le zucchine, con le olive, con le cipolle, fragranti e profumate, bordo croccantino, sapore di olio buono, una goduria. Non mancano le pizze in teglia e alla pala: la bianca vale già di per sé un viaggio, ma la proposta è ampia, con topping e farciture di salumi, formaggi, verdure di stagione, tranci leggeri, ben digeribili. Non mancano supplì e piatti del giorno. Sul versante dolce, biscotti, maritozzi (da non perdere), crostate.

Spaccio Mortadella Jazz c.so Umberto, 4

OSTERIA. È la bottega di alimentari ideale, quella che ciascuno vorrebbe avere sotto casa questo posticino creato da Cinzia Siciliani con Antonello Magistà (del noto Pashà Ristorante): si viene per fare la spesa, si assaggia qualcosa, si gusta un calice di vino. Meglio ancora se la selezione è raffinata, basata su prodotti artigianali, vignaioli scelti con cura. Ci si accomoda e si pilucca un formaggio, un panino o un salume affettato su un foglio di carta alimentare. Vari gli appuntamenti tematici, atmosfera deliziosa, con i tavolini dislocati in vari ambienti tra esterno e interno. Stessa gestione per Evviva Maria Trattoria Veloce, locale specializzato in orecchiette e pasta da asporto, di prossima apertura.

Corato

La Polpetteria Street Food Pugliese via Columella, 22

POLPETTA. Insegna dai colori pastello, pochi tavoli e arredi per osare vivacità ad un'offerta semplice ma efficace che proviene dal passato: la polpetta. Storicamente piatto povero che ridava dignità agli avanzi della famiglia, qui elevata a imperdibile ghiottoneria da asporto. Tante le tipologie fra carne, pesce e verdure condite con intingoli succulenti e saporiti. È possibile anche scegliere fra pochi primi e secondi piatti da asporto che cambiano quotidianamente. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Il Toscano via Crocifisso, 34/36

grandi pani artigianali con lievito madre e grani di varia provenienza in purezza. Non mancano taralli, frise e dolci vari come la caprese, le brioche al cioccolato, i brownies e, nei periodi festivi, panettoni e colombe. Al banco d'asporto tutto da provare: pizza in pala bianca al sesamo, focacce ai cereali, capperi e olive, la barese, arricchita con asparagi di stagione, ricotta di pecora e peperone crusco. Deliziosi i maritozzi con crema di carciofo e guanciale croccante. Appetitoso il classico pane e salame fatto con i pani del giorno.

Noci

Marino Na dogghia d'aneme via Cavour, 86

PANINI. L'insegna recita: “La vita ha bisogno di cose buone e di tempo sereno”. Il locale sembra sospeso nel tempo, un “salotto” ottocentesco contemporaneamente rustico e di classe. Il bancone è curato in ogni dettaglio, pur esplodendo di colori, salumi, formaggi, pani. Ecco, il pane: trattato come uno tra gli ingredienti. Si può scegliere tra varie tipologie, tra le quali gli impasti con spezie e aromi sono certamente i più coreografici e conferiscono delicate note di gusto. I prodotti, tutti di altissima qualità, sono abilmente e amorevolmente raccontati dai titolari bravissimi a raccogliere i gusti degli avventori. Le infinite salse home made sono una coccola, come le verdure di stagione.

Polignano a Mare

Pescaria p.zza A. Moro, 6

PESCE E FRUTTI DI MARE. Se dici Polignano dici (anche) Pescaria. Un'idea tanto semplice quanto geniale quella dei tre soci che solo pochi anni fa (ma sembra una vita, visto il trend virale cui hanno dato il via e la moltiplicazione dei locali nelle principali città d'Italia) hanno attinto dalla tradizione di mare - il super locale panino con polpo arrosto - e l'hanno resa contemporanea con tecnica, creatività, ingredienti freschissimi e selezionati e tanto crudo di mare. Sembra banale ma anche la scelta del pane è determinante: qui un panino (dall'iconico con gamberoni al ghiaccio alle versioni crude e cotte e pure vegetariane) dà tanta soddisfazione. E poi crudi, fritti (imperdibili le polpette di crostacei con senape al miele), piatti del giorno, della tradizione e contemporanei.

Putignano

Salumeria Bianco c.so Umberto I, 100