Tre Bicchieri 2022: i migliori vini della Puglia nella Guida Gambero Rosso

Ecco che in vista del 2022 il Gambero Rosso ha preparato la nuova Guida Vini d’Italia. Nel volume sono elencati tutti i migliori vini italiani che hanno conquistato l’ambito riconoscimento dei "Tre Bicchieri", regione per regione. Ecco le eccellenze premiate in Puglia.

I migliori vini della Puglia

Aumenta il numero dei Tre Bicchieri – quest’anno a 20 – ma soprattutto aumenta il numero delle aziende nella sezione principale della Guida, che ha raggiunto quota 46, a dimostrazione di una costante crescita complessiva della produzione regionale. L’enologia pugliese, come ormai accade da qualche anno, si conferma ancora una volta a “trazione primitivo”, ma vale la pena segnalare il ritorno in primo piano della produzione a base negroamaro. Se è vero, infatti, che il primitivo continua a fare la parte del leone, con la maggioranza dei vini premiati a base esclusiva o con la presenza di questo vitigno, si è dato il saluto nella lista dei Tre Bicchieri a due nomi storici della produzione pugliese, il Notarpanaro della Cosimo Taurino e il Graticciaia della Agricole Vallone, e a una new entry assoluta, il Salice Salentino Rosso Le Pitre della Mottura Vini del Salento, tutti a base negroamaro.

I vini premiati

1943 del Presidente 2019 - Due Palme

Askos Verdeca 2020 - Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2019 - Rubino

Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines Negroamaro 2019 - Varvaglione 1921

Edmond Dantes Pas Dosé M. Cl. - Felline

Es 2019 - Fino

Five Roses 77° Anniversario 2020 - Leone de Castris

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2018 - Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Ipnotico 2019 - Terre dei Vaaz

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2018 - Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2018 - Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2018 - Coppi

Graticciaia 2016 - Vallone

Notarpanaro 2016 - Taurino

Ottorosa 2020 - Carvinea

Primitivo di Manduria Lirica 2019 - Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2020 - Cantine Paololeo

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2018 - Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Raccontami 2019 - Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sessantanni 2018 - San Marzano

Salice Salentino Le Pitre 2019 - Mottura Vini del Salento

(Fonte Gambero Rosso)