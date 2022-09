I migliori vini della Puglia nella Guida Gambero Rosso: i nomi dei 'Tre bicchieri 2023'

Nell'ultimo decennio la Puglia è diventata punto di riferimento in Italia per la qualità dei vini proposti. Una crescita costante, confermata dal numero di Tre Bicchieri ottenuto quest'anno dai produttori pugliesi, ben 25. In questi dieci anni si riconferma la qualità del primitivo e delle denominazioni che ne sono le principali rappresentanti e di un'altra uva di riferimento della Puglia , il negroamaro.

Premi Speciali Vini d'Italia 2023. Cantina Cooperativa dell'anno

La cantina guidata da Angelo Maci è un protagonista della vitivinicoltura salentina, sia per i numeri che per la qualità. Una realtà in cui la cooperazione ha giocato un decisivo nell'assicurare una produzione costante di livello. Per i 25 anni di grande lavoro sul territorio Due Palme è la nostra Cooperativa dell'Anno.

Tre Bicchieri 2023: i migliori vini della Puglia

Askos Verdeca 2021 Masseria Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2020 Tenute Rubino

F Negroamaro 2020 San Marzano

Cinque Rose 78° Anniversario 2021 Leone de Castris

Frugifero 2019 Carvinea

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2019 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2020 Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Lavarossa 2019 Vito Donato Giuliani

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2019 Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2019 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Piscina delle Monache 2020 Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2019 Coppi

Graticciaia 2017 Agricole Vallone

Notarpanaro 2017 Cosimo Taurino

Old Vines Primitivo 2018 Morella

Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2019 Varvaglione 1921

Primitivo di Manduria Lirica 2020 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Oro di Eméra 2020 Tenute Eméra - Claudio Quarta Vignaiolo

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2021 Paolo Leo

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2019 Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Raccontami 2020 Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sinfarosa Zinfandel Terra Nera 2019 Felline

Salice Salentino Rosso Ris. Canto 2019

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2019 Cantine Due Palme

Torre del Falco Nero di Troia 2021 Torrevento