Regala sorrisi ai bimbi negli ospedali: è Gianni, il militare 'Spiderman' supereroe per amore dei piccoli

“Far sorridere i bambini ricoverati in ospedale”. È questa la missione di Gianni Liuzzi, 43 anni, originario di Conversano, sottufficiale in servizio alla 46esima Brigata aerea di Pisa. Nel tempo libero si traveste da Supereroe e saluta i bimbi ricoverati nei reparti di pediatria d'Italia.

Una missione d'amore nata nel 2017, dopo aver visto un documentario in tv su una organizzazione no-profit americana, Make a wish. Da allora Gianni Liuzzi ha regala sorprese e sorrisi a diversi bambini in difficoltà.

©Video Aeronautica Militare