"Miss Mamma Italiana Radiosa 2021" è di Palo del Colle: il concorso-omaggio alle donne impegnate in famiglia, nel lavoro e nella società

Si è svolta domenica sera 12 settembre, in Piazza Don Minzoni a Bellaria, la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2020”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. La manifestazione è statat organizzata da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e in collaborazione con Fondazione Verdeblu, (con tutte le dovute misure di sicurezza),

Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 28° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le 19 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima, in occasione delle Pre Finali, tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia), hanno sfilato con abiti eleganti e con i costumi “Sunny Beach”, i costumi ufficiali di “Miss Mamma Italiana”. Ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2021”SILVIA PALAMÀ 30 anni, libera professionista (si occupa della selezione del personale), di Calusco d’Adda (Bergamo), fidanzata con Valerio e mamma di Mario di 9 anni.

“Miss Mamma Italiana 2021” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi, occhi azzurri ed un fisico perfetto (è alta 170 cm per 52 kg di peso), donna solare, elegante e molto affascinante, amante del canto.

, parlando di se, dice: “sono una persona determinata e testarda e non sopporto la “non concretezza”. Il mio colore preferito è il verde, mi piace ascoltare le canzoni di Mina e guardare i film di Val Kilmer, il mio piatto preferito è la polenta.

, parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: “è stata una bella esperienza, dedico la vittoria a mio figlio, è una grande soddisfazione e sono felice di rappresentare la bellezza delle mamme italiane”.

Altre fasce sono state assegnate:

“Miss Mamma Italiana FASHION” ALESSIA GARIGALI 36 anni, speaker radiofonica, di Trecastagni (Catania), mamma di Giacomo, Vittoria e Francesco, di 14, 11 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana ELEGANZA” ILARIA GIORGINI 38 anni, tecnico di radiologia, di Falconara Marittima (Ancona), mamma di Gaia, di 11 anni;

“Miss Mamma Italiana SORRISO” STELLA CLAUDIA MONACHESI 38 anni, assistente sociale, di Porto San Giorgio (Fermo), mamma di Ginevra e Vittoria, di 3 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana GLAMOUR” PAMELA DI PIETRO 39 anni, impiegata amministrativa, di Leggiuno (Varese), mamma di Asia, Greta e Cloe, di 15, 13 e 5 anni;

“Miss Mamma Italiana SOLARE” DEBORA LIBERA VICIDOMINI 43 anni, consulente di immagine, di Procida (Napoli), mamma di Raffael ed Annalù, di 8 e 6 anni;

“Miss Mamma Italiana SPORTIVA” ELISA BATTAGLIA 41 anni, educatrice, di Fino Mornasco (Como), mamma di Camilla di 14 anni e dei gemelli Gabriele ed Emma di 10 anni;

“Miss Mamma Italiana DOLCEZZA” SARA DELLA CORNA 34 anni, insegnante, di Bertinoro (Forlì e Cesena), mamma di Irene, Michele e Gioele, di 13, 11 e 9 anni;

“Miss Mamma Italiana IN GAMBE” DANIELA GAETANI 38 anni, infermiera, di Sora (Frosinone), mamma di Federico di 11 anni;

“Miss Mamma Italiana RADIOSA” ROBERTA FOCARAZZO 28 anni, mamma a tempo pieno, di Palo del Colle (Bari), mamma di Aurora di 6 anni;

“Miss Mamma Italiana SPRINT” SERENA PAGLIARANI 39 anni, istruttore tecnico, di Savignano (Forlì Cesena), mamma di Giada di 8 anni;

“Miss Mamma Italiana ROMANTICA” CAROLINA PUTZOLU 36 anni, mamma a tempo pieno, di Santa Giusta (Oristano), mamma di Gabriel e Soraya, di 12 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP” a pari merito FRANCESCA CIUFFATELLI 32 anni, addetta alle vendite, di Terni, mamma di Giulia di 8 anni ed EMILY PALAMÀ 44 anni, impiegata, di Carvico (Bergamo), mamma di David e Nicole, di 17 e 14 anni (Emily è la sorella di Silvia, vincitrice assoluta del titolo nazionale).

Silvia Palamà e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2022”.

In occasione delle Fasi Finali del concorso, sono state assegnate anche cinque fasce speciali “Miss Mamma Italiana Simpatia”, sono andate a:

ELENA BONCOMPAGNI 42 anni, mamma a tempo pieno, di Osimo (Ancona), mamma di Nicolò di 16 anni;

ANGELA PICCIRILLI 30 anni, personal trainer, di Torimparte (Aquila), mamma di Federico e Giorgia, di 11 e 6 anni;

NOEMI INGROSSO 27 anni, make up artist, di Misinto (Monza Brianza), mamma di Ryan di 5 mesi;

FRANCESCA PUPA 34 anni, educatrice, di Traversetolo (Parma), mamma di Nathan di 3 anni;

ROSARIA MILETTA 37 anni, networker, di Arcola (La Spezia), mamma di Desirée e Santino, di 20 e 13 anni.

La serata è sta condotta da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. L’evento è stato ripreso da un pool di TV private italiane.

Le acconciature ed il make up delle mamme, sono stata curate dallo staff di Roberto Foschi, hair stylist di fama internazionale e consulente d’immagine di “Miss Mamma Italiana”.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane, in età fertile.

Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’anno 2022.

Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it