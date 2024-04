Nonne pugliesi in passerella: premiate due eleganti signore baresi 'Miss Dolcezza' e 'Miss Sorriso'

Si è svolta nell’area eventi del ristorante “Billà” di Bisceglie, una selezione valida per la 20° edizione di "MISS NONNA 2024", il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età.

Le nonne partecipanti hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive.

Vincitrice di selezione, GABRIELA PORCELLI, 48 anni, casalinga, di Bisceglie, mamma di Mimma, Isabella ed Antonio e nonna di Eva, Rebecca e Greta, di 8, 4 e 2 anni.

Altre le fasce assegnate:

"MISS NONNA DOLCEZZA" ANGELA DE SANTIS, 58 anni, operaia, di Bari, mamma di Giacomo e Nicola e nonna di Vanessa, Luana e Carola, di 17, 16 e 6 anni;

"MISS NONNA SORRISO" ISABELLA DE SANTIS, 52 anni, collaboratrice scolastica, di Triggiano (BA), mamma di Angelo e Stefano e nonna di Marcello, Alexia e Cloe, di 9, 8, 3 anni e la piccola Sofia di 1 mese;

"MISS NONNA GLAMOUR" ERNESTA SASSO, 52 anni, casalinga, di Bisceglie (BAT), mamma di Francesco e Giacomo e nonna di Eva e Greta, di 8 e 2 anni;

"MISS NONNA SOLARE" ANTONIETTA GALLO, 66 anni, commerciante, di Trani, mamma di Laura, Valeria e Simona e nonna di Leo, Francesca, Angelo, Luca, Federico, Nicola, Francesco e Giorgia, di 18, 14, 9, 8, 7, 6, 3 e 2 anni.

L’evento è stato condotto da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LAURA PASCALONE.

Le nonne interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.