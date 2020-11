L'Ospedale Miulli si accende di viola per la Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas

’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, fra i migliori centri in Italia nel garantire al paziente eccellenti risultati nella chirurgia pancreatica e in occasione della Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, che si celebra il 19 novembre, si illuminerà di viola per sensibilizzare l’utenza sulla necessità di un approccio multidisciplinare alla patologia. Infatti, solo il coinvolgimento di vari specialisti impegnati nella lotta contro il cancro può indirizzare correttamente il paziente verso la cura.

Il cancro al pancreas è purtroppo uno dei tumori più mortali al mondo e vi è la necessità di porre maggiore attenzione e consapevolezza al fine di aiutare i pazienti a combattere e sopravvivere a questa malattia. Per questo motivo è essenziale agire per informare le persone sui sintomi e sui rischi di questa malattia, nonché sull'urgente necessità di una diagnosi precoce.

Qui il video realizzato dall'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti