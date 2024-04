Molfetta, ambiente e futuro: un contest rivolto agli studenti delle scuole superiori per raccontare la città ideale

Non un concorso ma un contest. Ecco lo “strumento” attraverso il quale grazie a reel, video, speech, grafiche, il Comune di Molfetta proverà ad intercettare nuove idee ispirate alle tematiche ambientali dei giovani cittadini che si affacciano alla vita, gli studenti. Il contest “Ambiente e futuro”, che ha coinvolto tutte le scuole superiori della città, nasce dalla volontà di restituire il concetto di cittadinanza attiva nelle menti creative degli studenti con gli strumenti utilizzati ogni giorno dai ragazzi, i social.

Gli studenti di tutti gli istituti scolastici molfettesi avranno modo di partecipare inviando i contenuti realizzati entro il 26 aprile.

«Non si può pensare al futuro senza il coinvolgimento dei giovani, dei cittadini di domani. E’ importante raccogliere le loro istanze e le loro aspettative, di qui l’importanza di questo contest che abbiamo voluto proporre alle scuole, vere fucine di giovani talenti», il commento del Sindaco, Tommaso Minervini.

I migliori elaborati, uno per ciascun istituto, saranno premiati nel corso di un grande evento finale che si terrà in estate e metterà in palio un ricco premio per il singolo studente o per i gruppi che avranno realizzato il prodotto migliore.

«Dobbiamo cogliere i suggerimenti dei nostri ragazzi e lavorare tutti insieme per accarezzare la nostra città - sottolinea l’assessore Caterina Roselli, concetto espresso anche dal vice presidente del Consiglio comunale e consigliere Vito Paparella - questa amministrazione tiene molto al tema dell’ambiente e siamo impazienti di iniziare a lavorare al progetto per poter accogliere i preziosi suggerimenti dei ragazzi. Gli studenti potranno usare i social in modo divertente, è un dettaglio a cui teniamo molto. Grazie all'iniziativa “Ambiente e futuro” ognuno di loro potrà contribuire a tutelare l’ambiente, dare un reale apporto alla propria città e creare qualcosa di utile con l’ausilio dell’amministrazione comunale. Un reale esempio di cittadinanza attiva».

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Molfetta, dall’assessorato all’ambiente, con la collaborazione di esperti del settore.

«I tanti ragazzi coinvolti saranno certamente in grado di sollevare interessanti temi di discussione, c’è dunque la reale possibilità che - ha dichiarato Giuseppe Ragno, tra gli ideatori dell’iniziativa insieme con Claudia Vernice - al contest possa seguire una campagna di comunicazione per il comune di Molfetta realizzata con il materiale raccolto».