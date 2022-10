'Monopoli, bellezza infinita', lo spot girato da un filmmaker monopolitano che racconta la città unica nel periodo autunnale

"La bellezza è (anche) negli occhi di chi guarda – dichiara Barnaba – Raccontare la mia città è sempre un’emozione unica. In questo spot ho lasciato spazio agli occhi di chi per la prima volta arriva in città, e non può che restare incantato dalla bellezza infinita. Dire Monopoli è dire bagni al mare, una di quelle scoperte che lascia il segno per sempre. Il primo periodo della stagione regala bellissime giornate, in cui godersi il mare ancora caldo, in un'atmosfera più raccolta, tra gite in barca, lunghe passeggiate sulla spiaggia, e qualche bagno fuori stagione".