Addio al cane Willy, il quartiere Sant'Anna in lacrime: "Eri un vero amico"

"Oggi il nostro caro Willy, il cane di Sant'Anna, è volato in cielo. Con lui va via un pezzo della storia del quartiere Sant’Anna. Per molti non era solo un cane. Per molti di noi era un vero amico": con queste parole il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti ha salutato l'animale che era diventato il simbolo del rione, amato e ben voluto dai residenti.

La storia del docile animale aveva commosso l'intero quartiere: nel 2021 fu catturato e portato in canile, in seguito ad una denuncia da parte di un cittadino aggredito da un cane che, non però era Willy. La mobilitazione dei residenti portò alla liberazione dell'amico a 4 zampe che fu anche sottoposto a profilassi vaccinale dai veterinari dell'Asl, oltre che all'iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione.