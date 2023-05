Mosca che tocca il cibo: quando nasce il rischio di una contaminazione

Con la bella stagione si intensificano le passeggiate all'aperto accompagnate da appuntamenti conviviali. Ma quando c'è del cibo è molto probabile che si possa essere disturbati delle mosche: vi ronzano intornano proprio quando siamo lì pronti a consumarlo. C'è chi storce il naso e le allontana e chi invece disgustato abbandona la tavola imbandita.

Ma cosa succede quando la mosca tocca il cibo, lo contamina? Questo rappresenta un pericolo per la nostra salute?

Molti di noi considerano la mosca un insetto disgustoso portatore di batteri di varie specie in virtù delle sue abitudini: la mosca infatti trascorre gran parte del tempo tra escrementi e materiale organico in decomposizione. Ma questo non vuol dire che la mosca sia portatrice di malattie. Il rischio nasce da una serie di fattori come ad esempio il tipo di cibo, il nostro sistema immunitario e il tempo trascorso dall'insetto sull'alimento.

Non si ha quindi una risposta certa in merito ma come già sappiamo, la cosa migliore che possiamo fare è quella di avere buon senso: se la mosca atterra sul cibo e vi resta per pochi secondi possiamo stare tranquilli. Se notiamo che uno o più insetti iniziano a permanere sul cibo allora saremo costretti a valutare se gettare o meno il cibo per evitare di contrarre qualche infezione.