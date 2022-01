Mousse al caffè, il dessert pronto in 10 minuti: la ricetta facile e veloce

Può essere un dolce leggero ed è molto facile da preparare: ecco i passaggi per fare una deliziosa mousse al caffè. È la soluzione ideale per realizzare un dessert quando non si ha molto tempo: la preparazione richiede un tempo medio di circa 10 minuti. Ecco la ricetta.

Ingredienti

Queste indicate sono le dosi per quattro persone:

300 ml di panna liquida;

200 ml di formaggio fresco;

70 gr di zucchero a velo;

70 ml di caffè moka;

cacao in polvere.

Procedimento

Ma come si prepara? Ecco il procedimento per la mousse al caffè:

Preparare la moka, vi consigliamo di zuccherare il caffè. Unite poi il formaggio spalmabile. Amalgamate bene il tutto. Montare la panna e una volta ottenuta una neve ferma unirla al composto di caffè e formaggio. Amalgamare bene.

Far refrigerare per circa 20 minuti in frigorifero. Per ottenere un semifreddo, mettere l’amalgama per lo stesso intervallo di tempo nel congelatore. Per ottenerlo cremoso e non gelato, aggiungere due cucchiaini di liquore a piacere. Spolverare di cacao amaro e servire.