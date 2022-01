Mozzarelle in carrozza, nessuno può resistere: lo stuzzichino perfetto per l'aperitivo

Dovete preparare un aperitivo per gli amici e siete stufi delle solite tartine o tramezzini? Ecco che oggi vi suggeriamo una ricetta davvero gustosa, perfetta da accompagnare ad un ottimo calice di vino o ad uno spritz durante un aperitivo: le buonissime mozzarelle in carrozza, degli "stuzzichini" amati in tutta Italia e che non lontano da qui, stiamo parlando del Veneto, accompagnano gli happy hour rinforzati che rispettano le tradizioni. Preparare questo piatto è semplice e veloce, ecco il procedimento.

Ingredienti

8 fette di pancarré;

farina q.b.

sale e pepe q.b.

2 uova;

1 mozzarella;

prosciutto o acciughe q.b.

lievito di birra;

latte q.b.

olio di semi di girasole q.b.

Procedimento

Iniziate preparando la pastella, quindi mettete il latte in una ciotola, aggiungete il lievito di birra, le uova e il sale. Tagliate il pancarré in 4 fette ottenendo paninetti rettangolari e farciteli con la mozzarella e il prosciutto (o le acciughe se preferite). Bagnate con del latte salato i paninetti e immergeteli nella pastella. Friggete le mozzarelle in carrozza in olio bollente finché saranno ben dorate.