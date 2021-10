Muffin di zucca per la festa di Halloween: la ricetta dei gustosi dolcetti 'a tema'

La festa di Halloween ha origine negli Stati Uniti nel XX secolo ma cn il tempo si è diffusa anche in Europa diventando una buona occasione di festa e divertimento per grandi e piccini. Durante la notte tra il 31 e il 1° novembre si festeggia travestendosi da creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto”. E oltre a decorare le case con zucche e ghirlande si preparano delle deliziose ricette a tema per entrare nello spirito di questa festa: biscotti, panini e muffin a base di zucca. Oggi vi suggeriamo la ricetta di questi ultimi, gustosi muffin alla zucca.

La ricetta dei muffin alla zucca

Prodotto immancabile nelle cucine in questo periodo dell'anno è senza dubbio la zucca. In occasione di Halloween vi proponiamo un delizioso dessert di tradizione anglosassone. Dolci, soffici e ideali per uno spuntino veloce: i muffin alla zucca sono perfetti per immergersi nell'atmosfera autunnale e della festa di Halloween.

Ingredienti

Polpa di zucca 225 gr;

burro 150 gr;

zucchero di canna 100 gr;

miele 90 gr;

uova medio 1;

sale 1 pizzico;

bicarbonato 1 cucchiaino;

noce moscata da grattugiare q.b.

farina 00 200 gr;

cannella in polvere ½ cucchiaino.

Preparazione

Lavate la zucca, togliete scorza e semi, poi tagliatela a fette dello spessore di circa 2-3 cm. Avvolgete la zucca con due fogli di carta di alluminio, formando un "cartoccio", e mettetela in forno a cuocere per 1 ora a 200 °. Quando la zucca si sarà ammorbidita, toglietela dal forno, aprite il cartoccio e lasciatela raffreddare.

Intanto sbattete il burro fino a ridurlo in crema utilizzando la foglia di una planetaria o le fruste di uno sbattitore. Continuando a sbattere aggiungete lo zucchero di canna, il miele (o melassa), la zucca schiacciata ed infine l’uovo. Quando tutti gli ingredienti si saranno amalgamati, raggiungendo una consistenza cremosa, spegnete la planetaria e mettete il tutto da parte. In una terrina setacciate la farina con il bicarbonato, quindi unite il sale e le spezie ed amalgamate per bene il tutto con un cucchiaio.

Aggiungete le polveri all'impasto nella planetaria e continuate ad amalgamare per qualche minuto. L’impasto a questo punto è pronto, non resta che metterlo negli appositi stampi da muffin: mettete una pirottina di carta all’interno di ogni stampo per muffin, poi riempite con l’impasto alla zucca una sac à poche con bocchetta liscia. Ora distribuite uniformemente il composto negli stampi ed infornate il tutto in forno preriscaldato a 200° per 15-20 minuti. Potete decorare i muffin disegnando la tipica faccia della "zucca di Halloween" con del cioccolato fondente fuso.