Multiculturita Festival a Capurso: sul palco Max Gazzè, Russell Crowe e Dire Straits Legacy

Max Gazzè, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers, Dire Straits Legacy. Sono loro i protagonisti della XXII edizione di Multiculturita Summer Festival, storica rassegna di Capurso che porta la musica in una cornice suggestiva, quella della Reale Basilica di Maria Santissima Del Pozzo.

L’appuntamento, che si svolge con il sostegno del Comune di Capurso e del main sponsor Web Italia, è in programma per questa estate: il 18 luglio si esibirà Gazzè con il suo show 'Amor Fabulas - Interludio'. Il 19 luglio salirà sul palco Russell Crowe. Il 20 luglio i riflettori saranno puntati sui Dire Straits Legacy. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ciaotickets.it.

La rassegna musicale è organizzata dall’associazione Multiculturita. "Ventidue edizioni con la voglia di fare sempre meglio - spiega Nicola Taranto, direttore generale dell'associazione che organizza il Multiculturita Festival - Il nostro obiettivo è offrire al pubblico un'esperienza indimenticabile e, al contempo, contribuire alla crescita del nostro territorio, creando un evento che unisce e valorizza la nostra comunità, con un focus particolare alla suggestiva scenografia data dalla Reale Basilica della Madonna del Pozzo. Quest'anno il palco del Multiculturita Summer Festival sarà illuminato da tre stelle di fama mondiale. Aprirà il festival Max Gazzè, artista straordinario, figlio della scuola cantautorale italiana, che con la sua musica trasmette tanta energia positiva agli spettatori. Nella seconda serata il poliedrico 'gladiatore' Russell Crowe porterà la sua passione per la musica in un'esperienza esclusiva destinata a rientrare negli annali della nostra terra. In chiusura i Dire Straits Legacy che ci faranno vivere la magia del leggendario gruppo rock".

A inaugurare la tre giorni il 18 luglio sarà Max Gazzè, artista romano che ha già cantato la Puglia ne La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, brano con cui ha partecipato a Sanremo 2018. Dopo le esibizioni nei teatri, Gazzè è attualmente impegnato nel suo European Tournée. A Capurso porterà dunque 'Amor Fabulas - Interludio' in cui il pubblico potrà ascoltare alcuni dei grandi successi del cantante, tra cui Il Solito Sesso, Vento D’Estate, Ti Sembra Normale e tanti altri.

Il 19 luglio sarà la volta di una star internazionale: il premio Oscar americano Russell Crowe con i suoi 'The Gentlemen Barbers', fresco di partecipazione a Sanremo. La magia suggestiva della Basilica Del Pozzo ha ammaliato anche l’attore hollywoodiano, che ha inserito Capurso tra le tappe di un tour che, questa estate, porterà i 'The Gentlemen Barbers' tra i più importanti siti storici italiani, come l’Anfiteatro degli scavi di Pompei e il Tempio di Venere del Parco Archeologico del Colosseo, a Roma. Russell Crowe, che da oltre 30 anni tra un ciak e l’altro porta avanti la sua attività musicale, rivisita con la sua band numerosi successi della storia della musica con nuovi arrangiamenti.

Il 20 luglio, infine, tocca ai Dire Straits Legacy, concept band formata da alcuni ex membri della rock band britannica, insieme ad altri personaggi di spicco nel mondo della musica. La All Stars Band rivivrà i brani più noti dei Dire Straits come Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love.