Borgo in fiore è anche arte urbana: a Conversano il grande murale dell'artista Xavier Eltono nella parte della città simbolo di rivoluzione urbanistica

Non un murale qualsiasi, ma una grande opera di arte urbana partecipativa sul tema urbanistico che vede dialogare gli studenti delle scuole superiori della città di Conversano con un artista di calibro internazionale: Xavier Eltono. Tutto ciò nasce nell’ambito di A talk with the city, l’iniziativa firmata da Pigment Workroom e inserita all’interno di Borgo in Fiore, il contenitore di eventi promosso e ideato dall’amministrazione comunale della Città dei Conti, con il sostegno del GAL Sud-Est Barese.

Il progetto è il risultato del bando regionale Sthar Lab-Street Art vinto dal Comune di Conversano e finanziato dalla Regione Puglia. E vede la collaborazione operativa di Contempo, Cime e ZICZIC, con il supporto del polo liceale museale Museco della città di Conversano.

Esprime entusiasmo Katia Sportelli, Assessore a Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Conversano: “Finalmente vediamo realizzarsi nella nostra città un grande intervento artistico dal profumo internazionale, che perfettamente si mescola con il territorio ripercorrendo la storia dei luoghi attraverso il coinvolgimento dei ragazzi ed un grande artista come Xavier Eltono. Non potevamo desiderare di meglio per la nostra Città. Un doveroso grazie a tutti coloro che con impegno e passione hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di questo ambizioso progetto”.

Classe 1975, francese, Xavier Eltono è uno dei più famosi esponenti della street art. Egli ama però definirsi “artista dello spazio pubblico”. La sua peculiarità, infatti, è quella di usare lo spazio pubblico come supporto, studio e fonte di ispirazione, in un processo che vede uno scambio diretto e costante fra lo spettatore e l’opera. Eltono ha lavorato nelle strade di oltre novanta città del mondo ed ha esposto le sue opere in molte gallerie e musei di fama mondiale. Tra le sue performance artistiche più famose ed apprezzate ci sono i dipinti murali generativi, realizzati dall’artista tramite un processo partecipativo che coinvolge le popolazioni del posto. Ed è proprio questo concetto che Eltono sta portando avanti in questi giorni a Conversano: un’esperienza di arte immersiva condivisa, appunto, con gli studenti delle scuole superiori della città.

Un processo che è partito il 2 maggio scorso, con l’arrivo in città dell’artista e l’avvio di una serie di passeggiate esplorative condivise con i trenta giovani conversanesi che hanno risposto alla call dell’associazione. Le passeggiate sono state la premessa per la realizzazione dei successivi workshop di serigrafia sociale itineranti, nei quali ciascuno studente ha potuto non solo apprendere le tecniche della stampa serigrafica, ma anche partecipare al processo di reinterpretazione degli elementi distintivi e dei simboli del territorio, con metodi e colori diversi. Questi elementi sono poi diventati tanti fogli di carta generativi che sono andati a formare un unico grande progetto (“generative protocoll”) per l’opera finale, un grande dipinto murale da realizzarsi sulla parete di sostegno di Via Paolotti, di fronte all’Istituto Superiore Domenico Morea. Parete, questa, che occupa una posizione strategica e simbolica per la città di Conversano, frutto di una prima rivoluzione urbanistica messa in atto, a metà dell’Ottocento, dall’architetto Sante Simone per organizzare un assetto urbanistico relativo al lato esterno alla città lungo il fronte nord-occidentale. Il muro, nell’immaginario cittadino, è legato alla Festa dell’Arte. E così continuerà ad essere. Infatti, la parte inferiore continuerà ad essere riservata agli studenti che partecipano alla festa. Ma da ora in poi, ad integrarsi con il lettering dei giovani writers, ci sarà un’opera di arte urbana che caratterizzerà permanentemente la parete e che racchiude l’identità di Conversano.

“Ero stato già in Puglia, a Bari, ma qui a Conversano è la prima volta – racconta l’artista, che prosegue – ho scoperto una città bellissima e dei ragazzi straordinari, simpatici e disponibili. È stato bello lavorare con loro nel workshop, si è creato una bella sintonia”. Quanto all’opera, Xavier Eltono spiega: “Questo lavoro è basato sull’architettura di Conversano. Ho riportato tutto alle forme semplici: rettangoli, archi. Ad ispirarmi, ovviamente, sono stati i dettagli architettonici che io ho visto in città”. E così i palazzi sono diventati dei rettangoli, le porte degli archi colorati. “Ci sono tutti gli elementi che mi hanno colpito, che mi sono piaciuti. – Aggiunge – Li ho sintetizzati e li ho semplificati per creare forme semplici da disegnare. E ho giocato con esse. È un processo generativo. Significa che avevamo questo insieme di forme, dodici forme diverse, e ci abbiamo giocato, un po’ come quando tiri i dadi, per capire come combinarle, in quale posizione e con quali colori. Abbiamo giocato con la casualità, creando una composizione. È veramente importante per me, quando lavoro in uno spazio, integrare il lavoro con l’ambiente circostante, per questo uso gli elementi che io trovo dove lavoro. Qui a Conversano ho usato le forme che ho trovato a Conversano. Inoltre, amo avere la partecipazione della gente del posto. L’integrazione del dipinto interessa quindi, non solo l’architettura, ma anche le persone. Se la gente partecipa, l’opera ha più senso. È questo il senso che voglio dare alle mie opere. Ed è questo che ho cercato di fare anche in questo caso”.

L’opera d’arte collettiva si concluderà domani, 20 maggio, e alle ore 18.00 sarà presentata ufficialmente alla città e ai visitatori. Inoltre, nella giornata di domani sarà aperta la mostra delle tavole realizzate dagli studenti. L’esposizione sarà allestita all’interno del chiostro di San Benedetto. Un altro luogo fortemente identitario per la città di Conversano. Arte nella città, per la città.