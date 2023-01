La Murgia come il 'selvaggio west' nella serie “That Dirty Black Bag”: tra le location spicca il suggestivo Castello del Garagnone

La Puglia si conferma meta ideale per la produzione di pellicole nazionali e internazionali come quella firmata da Palomar Mediawan e Bron Studios, la serie “That Dirty Black Bag” girata tra Bari, Poggiorsini, Spinazzola, Altamura, Gravina, Martina Franca, Fasano, Santeramo, Melendugno e Lecce. Tra i luoghi più suggestivi che ben rimandano al selvaggio West c'è il Castello del Garagnone a Spinazzola: roccia viva e nuda hanno creato l'ambiente naturale idale per girare la serie.

Impiegati 58 giorni di lavoro tra novembre 2020 e aprile 2021, e realizzata col sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Per la realizzazione della serie, sono stati impigrati 92 unità lavorative pugliesi.

A partire da mercoledì 25 gennaio, su Paramount + sarà visibile la nuova serie western “That Dirty Black Bag” (“Quella Sporca Sacca Nera”), una produzione internazionale in otto puntate firmata da Palomar Mediawan e Bron Studios. Nata da un’idea di Mauro Aragoni, scritta da Mauro Aragoni con Silvia Ebreul, Marcello Izzo, Fabio Paladini e diretta da Mauro Aragoni e Brian O’Malley, la serie vede come protagonisti: Douglas Booth, Dominic Cooper, Niv Sultan, Guido Caprino, Christian Cooke, Rose Williams, Paterson Joseph, Zoe Boyle, Ivan Shaw, Eugene Brave Rock, Daniel Caltagirone, Benjamin Stender e con Anna Chancellor, Aidan Gillen e Travis Fimmel.

È un nuovo giorno a GreenVale, cittadina dove la gente è pronta a uccidere per una goccia d’acqua. Qui si svolge “That Dirty Black Bag”: lo scontro tra McCoy, uno sceriffo carismatico e ambiguo, e Red Bill, un solitario cacciatore di taglie. Due uomini al confine: McCoy, apparentemente integrato nella società che protegge; Red Bill, intrappolato nel famelico desiderio di vendetta di trovare chi ha sterminato la sua famiglia. Entrambi non sanno di essere legati da un passato comune che scopriranno durante il loro viaggio insieme. Ma altri destini sono inconsapevolmente legati ai loro. Quello di Steve, un contadino devoto che sogna di far rifiorire GreenVale senza ricorrere alla violenza; quello di Eve, una ex prostituta dal fascino ipnotico che perderà tutto per ritrovare sé stessa; e infine quello di Bronson, un uomo brutale a cui è stato appena sottratto il bottino di una rapina. Per tutti loro, il passato torna a presentare il conto. Perché tutti loro nascondono un segreto con cui saranno costretti a confrontarsi.

(fonte Apulia Film Commission)