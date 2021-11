Music Gallery Puglia, conclusa la seconda edizione: una ragazza barese vince il primo posto nella categoria “Editi”

Forti emozioni domenica scorsa al Parco Commerciale Casamassima per la finalissima di Music Gallery Puglia. Si è conclusa la seconda edizione pugliese con grande successo di pubblico e un record di presenze. Concorrenti preparatissimi hanno entusiasmato e commosso il pubblico per l’intensità con la quale hanno eseguito i brani in concorso.

Arduo il compito della giuria capitanata dal “Poeta” della Musica Italiana MOGOL. I giurati hanno più volte ribadito l’alto livello raggiunto dai finalisti congratulandosi per il lavoro di organizzazione svolto da Peaktime per la produzione del fortunato concorso.

Ginevra del Giudice di Statte (TA) è la vincitrice della categoria YOUNG. E’ riuscita ad incantare tutti con un’estensione vocale degna di lode. 2^ posto per la bravissima Chiara Rochira di Ginosa (TA) e al 3^ posto un’incantevole Denise De Giglio di Bari.

Vincitrice della categoria “Editi”, Roberta Asia Santacroce di Rutigliano (BA), con una trascinante interpretazione di “It’s oh so quiet” di Bjork. 2^ posto per la band “Yesterday”, mentre medaglia di bronzo ad Antonella Tempesta di Modugno (BA).

VRF Project di Bari si sono aggiudicati il 1^ posto per la categoria “Inediti” con il loro brano “C’eravamo tanto amati”. Mattia Festa di Taranto si è aggiudicato il 2^ posto e 3^ classificata tra gli “Inediti” Miriam Volonnino di Venosa (PZ).

Ivana De Marco, frontwoman della Band “Yesterday” di Cassano delle Murge è stata scelta dal Maestro MOGOL per la Borsa di Studio presso il C.E.T. Centro Europeo di Toscolano.

Presente durante il pomeriggio la Direttrice del Parco Commerciale, Lina La Gioia, ideatrice del Concorso, entusiasta degli artisti in gara e della grande affluenza di pubblico.

Music Gallery chiude una edizione esplosiva, con oltre 100 domande di partecipazione arrivate in redazione e vagliate dalla commissione che ha scelto i 30 semifinalisti, successivamente valutati dai giurati e dai presidenti di giuria che hanno dispensato consigli e suggerimenti ai concorrenti: Peppe Vessicchio e Ricky Portera.

Tutte le foto e curiosità su www.music-gallery.it e sui Social, Facebook ed Instagram.