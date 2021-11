Ultima tappa per Music Gallery, il concorso aperto ai giovani talenti musicali: nella finale Mogol presidente di giuria

Una domenica pomeriggio in musica al Parco Commerciale Casamassima per l’ultima selezione, prima della Finale del 29 novembre.

Attraverso interpretazioni molto emozionanti e di altissimo livello hanno guadagnato il pass per la finale: Mattia Festa e Pierfrancesco Troviso per la categoria “Inediti”, Antonella Tempesta e Ivana De Marco per la categoria “Editi”, Chiara Rochira e Ginevra Del Giudice per la categoria “Young” mentre Nadia Marangi è l’artista scelta direttamente dal Presidente di Giuria Ricky Portera.

“Soltanto esibendosi si trova la propria strada e la propria identità musicale. Il Concorso Music Gallery è un’ottima opportunità per gli appassionati della musica, un percorso formativo che vi permetterà di crescere e di capire i vostri obiettivi” – ha dichiarato Ricky Portera, il grandissimo chitarrista che domenica 21 ha guidato la giuria di Music Gallery.

Presenze da record a Casamassima hanno sancito il grande successo per questo format, Music Gallery, che in pochi anni si è conquistato affetto e fiducia di musicisti, cantanti e scuole di formazione musicale che lo hanno eletto miglior concorso regionale.

Ora sarà il grande maestro Mogol a decidere a suo insindacabile giudizio chi si aggiudicherà la borsa di studio al CET, la sua Scuola di formazione e che insieme alla giuria di domenica 29 novembre decreterà il vincitore di ogni categoria.

Inoltre buoni acquisto per la registrazione del brano inedito e borse di studio per la scuola di canto, inoltre la giuria avrà la possibilità di regalare il pass a due importanti contest nazionali: Sanremo Discovery e Television Song Contest che si terranno entrambi durante la settimana del Festival della canzone italiana.

Tutte le informazioni su www.music-gallery.it, sulle pagine social ufficiali del concorso e sui canali social del Parco Commerciale Casamassima.

Appuntamento domenica 29 novembre alle ore 17.00. A raccontare la 2^ edizione pugliese di Music Gallery, Radio Selene.

Music Gallery è prodotto da Peaktime Marketing e Comunicazione di Alvin Crescini