Arriva la Gift Card di TheFork: a Natale 2020 un regalo digitale e gourmet

TheFork lancia in questo Natale 2020 le proprie Gift Card, per supportare l’industria della ristorazione italiana incoraggiando le persone a cenare fuori non appena sarà possibile.

Covid-19 ha segnato una battuta d’arresto per la ristorazione, ma agli italiani manca l’esperienza gastronomica fuori-casa. Secondo uno studio condotto da TheFork alla fine della prima ondata, l’86% degli utenti intervistati prevedeva di tornare al ristorante entro 3 mesi dalla riapertura.

Le card si potranno utilizzare appena si potrà tornare liberamente a mangiare fuori. Un desiderio che hanno anche tantissimi baresi.

I ristoranti partner

Nella selezione dei ristoranti che accettano le Gift Card sono infatti già presenti indirizzi in grado di soddisfare tutti i palati, inclusi alcuni ristoranti pugliesi selezionati dalla Guida Michelin.

Le Gift Card di TheFork avranno una validità di 18 mesi, a differenza dei classici 12, per consentire a chi sceglierà questo regalo di poterlo sfruttare a lockdown terminato.

Trovate tutte le informazioni relative al funzionamento della Gift card a questo indirizzo.

Trovate i ristoranti partner aderenti al seguente indirizzo.