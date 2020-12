Vestiti di Natale per gli amici a 4 zampe: come scegliere quello giusto

Il Natale riguarda proprio tutti, anche i nostri amici a 4 zampe. Sono parte integrante delle nostre famiglie e per Natale anche loro necessitano di un outfit ad hoc. Vi suggeriamo qualche idea carina per vestire a festa i nostri amici pelosi.

Vestiti di Natale

Gli animali domestici sono ormai di famiglia e rappresentano dei punti cardini per la nostra felicità. Ora che il Natale si avvicina sarebbe anche carino pensare a loro, a come vestirli per l'occasione come ad esempio un vestito da Babbo Natale o un maglioncino a tema per rendere ancor più simpatica e magica l'atmosfera tra le mura domestiche.

Dove acquistare vestiti natalizi per cani

Il web offre una vasta scelta di siti sull'abbigliamento natalizio e offre anche ispirazioni su simpatici accessori per i nostri amici a quattro zampe: cè chi preferisce un vestito da Babbo Natale e chi cerca ispirazioni a tema comunque natalizio come vestiti da renna o da elfo o maglioncini a tema nordico, cuscini e guinzagli rossi, dorati e glitterati. Chi invece preferisce restare sul sobrio allora può comunque onorare l'atmosfera natalizia scegliendo per loro accessori utili ma sempre a tema come porta sacchetti igienici, ciotole e collari.

Prima di acquistare un indumento per il nostro piccolo amico è importante ricordare che:

1. Com'è fatto il capo, la sua composizione:

I vestitini devono essere fatti in tessuti tali da non procurare allergia, questo è importante soprattutto se l'animale non ha mai sostenuto una test allergologico. I capi devono essere morbidi e non troppo stretti.

2. Non acquistare vestiti con laccetti, perline, fiocchetti

Se i vestiti presentano accessori, come perline, laccetti, fiocchi o altro con cui l’animale potrebbe soffocare o strozzarsi meglio evitare l'acquisto. Loro sono curiosi e giocherelloni per natura, quindi per prima cosa sceglieranno di scoprire questi nuovi oggetti staccando parti di essi e ingoiandole con il rischio di strozzarsi.

3. Scegliere la taglia giusta

Può capitare di acquistare dei prodotti non della taglia giusta anche perchè spesso le taglie indicate sui vestiti e cappottini non corrispondono esattamente alla taglia dell'animale che ciascuno ha in casa. Occorre quindi, prima di acquistare, prendere le giuste misure del proprio animale domestico: altezza, lunghezza del suo corpo ossia dal collo a dove inizia la coda e infine diametro del collo e dell’addome.

4. Osservare la reazione dell' animale domestico

Il giusto atteggiamento da avere nei confronti del proprio animale è sempre quello di non forzarlo ad indossare un maglioncino o un cappottino. Bisogna infatti stare attenti ad osservare le reazioni. Se l'amico peloso prova fastidio e inizia ad agitarsi allora sarà meglio rispettare la sua libertà e farsene una ragione rinunciando all'idea di vestirlo a tema, sarà ugualmente bello.