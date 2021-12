Natale a Bari e provincia: mercatini, casette di Santa Claus, concerti, degustazioni, artisti di strada e installazioni luminose

La città si veste di luci e di colori come anche tutta la provincia barese per dare il benvenuto alle tanto attese feste natalizie: dopo un lungo periodo di restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria si respira finalmente aria di festa e tanta voglia di ripartire. Luci, alberi addobbati, ghirlande e suoni di festa fanno da cornice ai numerosi appuntamenti dedicati al Natale: a Bari e provincia una fitta programmazione di eventi pensata per grandi e piccini così da riaccendere la speranza per una ripartenza fiduciosa.

Casette di Babbo Natale, mercatini, degustazioni, visite guidate, concerti, spettacoli e poi ancora Presepi di Luce e Presepi Viventi.

A Bari, tutti gli eventi per il lungo mese di festa: Villaggio di Babbo Natale, mercatini, laboratori e percorsi di luce

Un percorso di luce disegna il profilo della muraglia, di corso Vittorio Emanuele e del lungomare di Crollalanza, mentre piazza del Ferrarese ospita il bosco di Natale con il grande Albero di Natale.L’accensione dell’Albero di Natale il 6 dicembre. Nel pomeriggio dello stesso giorno si apriranno al pubblico i mercatini di Natale promossi dall’assessorato allo Sviluppo economico e allestiti su via Venezia e in piazza Mercantile. In centro un tappeto di luci aeree illuminerà le vie dello shopping - via Sparano, via Argiro e via Manzoni - mentre nei diversi quartieri i Municipi stanno procedendo all’allestimento delle luminarie nelle principali strade e piazze. L’8 dicembre in piazza Umberto il Villaggio di Babbo Natale, con i suoi fantastici elfi, apre le porte al pubblico con attività ludiche e ricreative pensate in particolare per i più piccoli e per le loro famiglie: ogni giorno, dalle ore 16 alle 22, si terranno letture, laboratori, proiezioni di film, racconti animati, spettacoli di teatro di figura e tanto altro. Il sabato e la domenica gli eventi andranno avanti per tutto il giorno (ore 9-22). più piccoli potranno incontrare Babbo Natale tutti i giorni, dall’8 al 24 dicembre.L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, nel corso della quale sarà acceso anche l’albero di luminarie artistiche, è in programma mercoledì 8 dicembre alle ore 18. Ospite d’eccezione del Natale a Bari Giovanni Muciaccia, volto storico di “Art Attack”, che venerdì 10 dicembre, alle ore 17, nella sala polivalente dello Stadio San Nicola, terrà uno show / laboratorio dedicato alla creatività per realizzare insieme al pubblico uno dei suoi attacchi d’arte. L’evento è realizzato in collaborazione con SSC Bari.

“Presepe Vivente Medievale” a Conversano

La tradizione, prevalentemente italiana, risale all’epoca di San Francesco d’Assisi che nella notte del 24 dicembre 1223 realizzo? a Greccio il primo presepe vivente del mondo. Ispirata alle tradizioni medievali di Greccio e ai luoghi di questa prima sacra rappresentazione, va in scena, nei magici spazi del Borgo Antico di Conversano, la rievocazione storica della nativita? di Cristo cosi come San Francesco d’Assisi, con l’aiuto del popolo e del nobile signore di Greccio, ha fatto nel XIII secolo.

“Carol of the Bells” a Palazzo Pesce

Un concerto in Puglia che deve il suo nome alla celebre canzone natalizia di Peter Wilhousky ispirata alla melodia di un canto natalizio ucraino. E che sarà eseguita insieme a musiche gospel tradizionali e celebri Christmas songs

'Xmas Garden a Locorotondo'

La magia del Natale nel Bosco Incantato, a Locorotondo in piazza Moro ci saranno delle giornate evento da non perdere! Attraversando il labirinto ci saranno diverse aree con attività, scenografie e delizie speciali!

C’era una volta Natale a Valenzano

Una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, i mercatini con le casette in legno ricche di prodotti culinari e artigianato locale, e ancora, la Mostra "Espressioni d'arte - Christmas Edition" allestita nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria di Loreto, le luminarie con la gigantesca installazione targata Disney, gli artisti di strada con i loro , dalla giocoleria ai trampoli con le clave luminose e i funamboli, la musica con il duetto d'archi e le voci natalizie, lo spettacolo di marionette, la mostra fotografica dedicata alla storia di Valenzano con l'apertura al pubblico della camera oscura, i salotti letterari di Giancarlo Visitilli e Gabriella Genisi che racconta la sua Lolita Lobosco il commissario tanto amato dal pubblico di Rai 1, interpretato da Luisa Ranieri nell'omonima fiction, il teatro con "Hijra - i Migranti" diretto da Nicola Valenzano, la comicità con il grande Tommy Terrafino direttamente dal Made in Sud, le premiazioni dei concorsi per grandi, piccoli, cittadini e commercianti... e tanto altro ancora. Qui gli Appuntamenti con la Casa di Babbo Natale.

“Natale 2021 in Musica con Mercadante”

In tutte le date il programma prevede esecuzioni di opere di Saverio Mercadante tra cui prime esecuzioni mondiali, prime esecuzioni in tempi moderni e, nelle date del 15 e 16 dicembre, l'impiego del pianoforte Stein appartenuto al Maestro. Oltre alle opere del Maestro altamurano saranno eseguiti brani di altri compositori di chiara fama tra i quali Bellini, Chopin, Mozart, Beethoven, Haydn e Schubert. L’ultimo concerto "Natale nel Mondo" del 23 dicembre 2021 chiuderà il calendario musicale, inaugurando le festività natalizie, con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Nicola Samale che eseguirà una selezione di brani di Johann Strauss.

Il Presepe di Luce ad Alberobello

Fino al 9 gennaio 2022 un percorso libero e gratuito all'interno del caratteristico Rione (uno dei cinque siti di Alberobello o patrimonio dell’umanità e l’unico senza negozi), dove si potranno ammirare le installazioni luminose realizzate dei maestri della luce.Dalla prima settimana di dicembre sarà possibile effettuare le prenotazioni per il Presepe Vivente che si terrà nei giorni 26-27-28-29 dicembre 2021(e 30 dicembre 2021 soltanto in caso di pioggia e dichiarata sospensione in una delle precedenti giornate). Il tema del Presepe Vivente 2021 sarà la bellezza.

Mercatino di Natale nella vecchia stazione di Adelfia

Per tutti i sabati successivi fino al 18 dicembre un evento caratterizzato dalla presenza di produttori agricoli locali e artigiani di qualità dalle clementine IGP Puglia all'olio extravergine di oliva mandorle della cultivar Filippo CEA vini delle cantine di Adelfia fichi e Mieli prodotti locali farine ortaggi biologici e prodotti in idroponica oltre a presepi ed articoli natalizi fatti a mano. Sarà un evento unico nel suo genere ad Adelfia nella vecchia stazione ferroviaria.

Gli eventi natalizi nelle Grotte di Castellana: spettacoli, live musicali, visite guidate e presepe vivente

La magia del periodo festivo nella tipica atmosfera natalizia con Stille d’inverno, un calendario ricco di appuntamenti che si affiancherà alla consueta attività di visite, live musicali e spettacoli. Da segnare in agenda gli appuntamenti del 26, 27, 28 dicembre e 2 gennaio: dalle ore 17:30 le caverne delle Grotte di Castellana ospiteranno il Presepe Vivente, rievocazione della natività e delle figure maggiormente rappresentative del presepe in un suggestivo percorso fra le concrezioni delle grotte. Mentre nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e 2 e 6 gennaio dalle ore 18:00 sarà possibile assistere al Grotte Mapping, spettacolare show multimediale proiettato sulla torre degli ascensori.

Luci e magia con il 'Christmas lights' ad Alberobello

Le proiezioni sul Belvedere e Trullo Sovrano, gli addobbi per le strade, l’albero di Natale di 20 metri e la pista di ghiaccio in largo Martellotta, uno schiaccianoci luminoso di 8 metri, un chilometro di ghirlande, 500 palle colorate, 1500 lampadine per accedere Alberobello di calore e colore.

Natale a Toritto

A Toritto un fitto programma per le feste natalizie con musica dal vivo,artisti di strada, stand gastronomici, mercatino, angolo foto, apertura della casa di Babbo Natale e tanto altro: qui tutte le date con gli eventi.

A Terlizzi 'Storie di Natale'

A Terlizzi l'atmosfera del natale con degustazioni, spettacoli itineranti artisti di strada, musicisti, attori e show, non manccherà la casetta di Babbo Natale. Qui la programmazione completa.

“Per le strade del Natale”, a Putignano storie di luci, suoni e cartapesta, musica e attrazioni per grandi e bambini

Putignano si prepara a festeggiare il periodo più magico dell’anno. Tra addobbi e decorazioni, una nuova luce sta per illuminare le strade, una nuova musica sta per diffondersi tra i luoghi del cuore e della festa. È “Per le strade del Natale”, storie di luci, suoni e cartapesta che dall’8 dicembre al 6 gennaio animeranno la città di Putignano. Eventi culturali, appuntamenti musicali, tra cui gli imperdibili concerti di musica gospel con i Wanted Chorus, il progetto “Africa Sonora” omaggio alla musica e alla poesia africana, street band e concerti diffusi. Rappresentazioni teatralie rassegne di cartoni animati per i più piccoli. Artisti di strada itineranti, laboratori artistici e musicali, mostre di presepi realizzati da artigiani e appassionati locali E ancora, visite guidate fra le bellezze del centro storico.

A Corato 'Nativitas, la natività nell'arte

26 artisti hanno rappresentato la Natività secondo la propria visione artistica, costituendo una collettiva che inaugurata presso l’Ex Convento San Benedetto. Insieme all’esposizione delle opere, sono previsti laboratori, degustazioni, visite guidate, performance artistiche e musicali. Qui i dettagli della programmazione.

Il 'Natale è ad Altamura'

Animazione, musica, spettacoli, concerti, villaggi di babbo natale, mercatini, street band, flash mob, concorsi, street art, manifestazioni sportive, laboratori, visite guidate per un Natale da ricordare. Martedì 7 dicembre ore 20 in piazza duomo grande cerimonia di accensione delle luminarie con due super ospiti: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiulo.

A Molfetta 'Cantine di Natale', luci, vino, musica e teatro

Upercorso enogastronomico in cui si potrà degustare Vino proveniente dalle cantine partner del progetto e assaggiare street food locale. A impreziosire le serate ci saranno spettacoli teatrali e d’intrattenimento itineranti e performance musicali a tema natalizio.