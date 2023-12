Pista di ghiaccio, mercatini, casa di Babbo Natale: con 'Tanta Claus' partono gli eventi natalizi a Mola di Bari

Si aprirà ufficialmente venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 19, in piazza XX settembre, il programma di "Tanta Claus", calendario di eventi natalizi organizzato e promosso da Comune di Mola di Bari, in collaborazione con SAC Mari tra le Mura. Sarà l’Accensione del Grande Albero di Natale, assieme ad uno spettacolo musicale, ad attività di animazione artistica per bambini e alla “prima” di Botteghe Aperte, i mercatini natalizi di artigianato e hobbistica, a battezzare l’avvio di Tanta Claus.

Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, piazza XX settembre e altri luoghi simbolo della città di Mola di Bari saranno attraversati così da un intenso calendario di musica, spettacolo, animazione per tutti, mercatini natalizi e visite guidate.

Dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio alla suggestiva Casa di Babbo Natale in piazza XX settembre, dalle visite guidate di Sac Christmas Land a cura di SAC Mari tra le Mura agli spettacoli teatrali, ai laboratori e al concerto della Banda presso il Teatro Van Westerhout e presso il Teatro Angioino, dall’iniziativa Natale Insieme: passeggiando per le vie del Centro ai live musicali, dalle conferenze alla riscoperta dei valori storici della città alla rassegna sul documentario italiano fino ai concerti mattutini in piazza XX settembre con Bari Blues Connection (10 dicembre), I Winston (17 dicembre) e Perfect Harmony - Christmas Gospel Show (25 dicembre).

“Tutto concorre a creare un clima di festa e serenità - ha commentato il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna - Un clima in cui la comunità molese possa rivivere e riscoprire il piacere di stare assieme e passeggiare per le vie del centro e in cui i visitatori possano apprezzare le bellezze e le evidenze turistiche del nostro territorio. Ci auguriamo di poter trascorrere tutti assieme un Natale di gioia e condivisione per celebrare al meglio il significato di giorni che toccano il cuore e le emozioni di tutti. Tantissimi sono gli appuntamenti da segnare in calendario per un programma che ci consentirà anche di raccontare la nostra città da un punto di vista culturale, storico e artistico e che auspichiamo possa essere di sostegno al commercio locale grazie alle attività di animazione previste. Il ringraziamento mio personale va a tutti coloro i quali hanno consentito la predisposizione di questo programma, dal SAC alle associazioni, dagli uffici agli assessori e ai consiglieri comunali”.

“Grazie anche alla collaborazione del SAC e di tante associazioni e all’impegno di tanti organizzatori - ha detto il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali e turistiche, Angelo Rotolo - proponiamo un programma di eventi natalizi che riesce a coniugare un ambito più intimo del Natale, da vivere frequentando i luoghi della nostra città, e un ambito più turistico, consentendo a chi non conosce la nostra Mola di Bari di visitarne i luoghi più rappresentativi durante il periodo festivo. Mi piace porre l’accento sulla possibilità di visitare il Palazzo Roberti e il Frantoio Ipogeo: l’apertura e la fruibilità di questi luoghi identitari per noi riveste un carattere di natura eccezionale, oltre che una possibilità di scoperta e riscoperta della nostra città. L’Accensione del Grande Albero di Natale del prossimo 8 dicembre ci introdurrà, così, in un calendario che si animerà giorno dopo giorno di iniziative, eventi e appuntamenti, pensati e dedicati ai bambini, agli adulti e alle famiglie in generale”.

Tutti gli aggiornamenti sugli eventi e sul calendario di Tanta Claus sono disponibili sui canali social di Comune di Mola di Bari e di Mola di Bari - Una storia tutta da scoprire.