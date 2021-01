Gli spalti del San Nicola si colorano con 1600 spettatori speciali: sono i peluches destinati ai bimbi meno fortunati

Dal gallo simbolo dei biancorossi a Stewie Griffin, passando per un polpo con la sciarpa del Bari, rane, orsacchiotti, bambolotti, i sette nani, Snoopy, Winnie Pooh e Super Mario: gli oltre 1600 spettatori speciali di Bari-Turris sono pronti per "trasferirsi" nelle loro nuove case e portare gioia, sorrisi e calore ai bimbi meno fortunati.

In occasione della Festa della Befana, l'Intesa Sport Club - la scuola calcio ufficiale del club biancorosso - ha organizzato l'iniziativa benefica "Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri", una raccolta di peluche destinati a bimbi meno fortunati.

Nei prossimi giorni tutti i peluche saranno distribuiti in diverse realtà dell'area metropolitana che si occupano di bambini, e famiglie e minori a rischio: le cinque residenze per minori della Cooperativa Sociale Gea, la Casa delle Bambine e dei Bambini del Comune di Bari, la Parrocchia San Sabino - Bari e l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Tutti i peluche donati, prima di essere distribuiti, "erano seduti" in tribuna domenica 10 gennaio, spettatori speciali di Bari-Turris, come simbolo della partecipazione dei bambini all'iniziativa solidale destinata ai loro coetanei e per far sentire il loro calore ai biancorossi durante la gara.

Fonte (Facebook SSC Bari)