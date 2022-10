E' barese il più giovane laureato d'Italia: Nicola Vernola, a 20 anni, diventa dottore in Giurisprudenza

Uno studente da record, oggi è il più giovane laureato d'Italia: si chiama Nicola Vernola, 20 anni, barese. Ha da poco discusso la tesi sulla 'neutralità dell'Iva e le concrete applicazioni' presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss di Roma nel profilo di Diritto socio-tributario. La sua attitudine allo studio si è manifestata sin da quando era bambino iniziando le elementari a 5 anni e diplomandosi a 16 anni presso l'Istituto Flacco di Bari.

''L'università, un'esperienza formativa - dice Nicola- che mi ha permesso di perseguire le mie passioni e di conoscere persone con le quali condividerle'.

Anche la professoressa di Diritto tributario Livia Salvini dice: "Lo studente ha scelto un argomento non certo facile ma ha seguito con molta velocità le indicazioni che gli abbiamo fornito, ha svolto la tesi con una maturità decisamente non consueta per la sua età".

Un percorso decisamente unico e straordinario per il neodottore ma non certo l'ultimo.

Nicola infine afferma che l'Università presso cui ha svolto il suo percorsodi studi è stata fondamentale per trovare mezzi, esperienze, progetti e un ambiente stimolante e favorevole all'aggregazione. Così ha potuto sperimentare un'ampia gamma di metodi di studio che lo hanno condotto ad ottenere i massimi risultati.