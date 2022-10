Grande riconoscimento per un ricercatore Uniba: riceve il premio per la miglior tesi di dottorato in Diritto commerciale

Nicolò Muciaccia, ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, è il vincitore della XIV edizione del premio Associazione Gian Franco Campobasso (AGFC) per la migliore tesi di dottorato italiana di Diritto commerciale.

Quest’anno il premio è stato conferito (in ex aequo con altro candidato) per la prima volta ad uno studioso barese, per una ricerca sul tema “L’abuso di potere nel diritto delle società. Fattispecie e disciplina nel sistema delle società di capitali”, svolta sotto la guida della professoressa Francesca Vessia (tutor) e del professor Michele Lobuono (co-tutor).

Il premio, assegnato dall’Associazione Gian Franco Campobasso (AGFC) per lo studio del Diritto commerciale e bancario, rappresenta il più prestigioso riconoscimento per la comunità accademica dei gius-commercialisti italiani.

L'Associazione Gian Franco Campobasso promuove e favorisce lo studio del diritto commerciale e bancario fra gli studiosi più giovani e meritevoli, studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca di Università italiane e straniere, anche con l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca, sovvenzioni e contributi agli studi e con il finanziamento alla pubblicazione di studi monografici o ricerche collettive.

Il premio sarà ritirato a Pisa in occasione del Convegno annuale organizzato dall’AGFC, il prossimo 28 e 29 ottobre 2022 su “La crisi d’impresa nel nuovo codice: problemi e prospettive”.