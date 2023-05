Torna la Notte Europea dei Musei con aperture straordinarie al chiaro di Luna: ingresso al costo simbolico di 1 Euro

Nuova opportunità per contemplare, alla luce del tramonto, capolavori pugliesi di incomparabile bellezza.

Sabato 13 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, mentre il cielo si colorerà di arancione sfumando via via verso il blu notte, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno eccezionalmente le porte al pubblico.

Oltre, quindi, al consueto orario di apertura, i luoghi d’arte afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, saranno veicolo privilegiato di cultura anche dopo il calar del sole, al costo simbolico di 1 Euro.

Proposte culturali per tutta la famiglia renderanno speciale l’evento giunto quest’anno alla 19esima edizione. La serata sarà, in particolare, occasione per visitare la mostra “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta” allestita al Castello svevo di Bari, per ammirare l’esposizione temporanea “Atlante” parte integrante del “Grottone” di Palazzo “Jatta” a Ruvo, dallo scorso 10 maggio, o ancora l’allestimento dei dipinti della collezione di Margherita di Savoia al Castello Svevo di Trani, ma anche semplicemente per apprezzare, in un orario insolito, Castelli, Musei e Parchi archeologici.

«L’offerta culturale proposta è davvero ampia - commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri - del resto, anche la mappa dei luoghi della cultura da poter visitare durante la Notte Europea dei Musei lo è altrettanto, coprendo ogni angolo della meravigliosa Puglia, entrata di diritto nella geografia culturale internazionale. Aperture straordinarie come questa permettono di raggiungere nuovi potenziali pubblici, intercettando fruitori di solito impegnati negli orari diurni. Anche in questo caso è doveroso ringraziare il personale, sempre disponibile a garantire nuove opportunità di visita del nostro patrimonio artistico».