Notte magica di San Lorenzo: gli appuntamenti a Bari e provincia

Un appuntamento romantico, affascinante, che sognatori e amanti degli astri, aspettano con ansia: siamo nella notte magica di San Lorenzo . La tradizione religiosa ricorda il martirio di San Lorenzo, celebrato proprio il decimo giorno di agosto. Quelle che 'cadono' in realtà non sono stelle, ma detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Cosa accade in questo periodo dell'anno? La terra, girando intorno al sole, incrocia l'orbita della cometa sopra citata, immergendosi in uno sciame di Perseidi. Le "stelle cadenti" non sono altro che meteore dunque. Ma è tra venerdì 11 e domenica 13 agosto che le Perseidi, le stelle di San Lorenzo, raggiungeranno la loro massima attività. Saranno quelle le notti in cui concentrare il maggior numero di desideri.

Restando invece con i piedi per terra guardiamo insieme le iniziative di questa giornata tra Bari e provincia:

Per la notte di San Lorenzo Giovedì 10 Agosto appuntamento in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell'Alta Murgia , tra spazi aperti e sconfinati, in un luogo con scarsissimo inquinamento luminoso. L'appuntamento è presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 20:00 per visitare l'azienda agricola, conoscere i suoi tanti animali e degustare i prodotti caseari di produzione propria.

A Casamassima due giorni di festa, all'antica badia benedettina nata nel decimo secolo dopo Cristo - che oggi si trova nei pressi della statale che porta a Turi, a circa 2 chilometri fuori dell'abitato - per celebrare la festività di San Lorenzo, simbolo di un'importante identità secolare.

A Bisceglie l'evento “ Comete 2023 – underground festival ”, un festival itinerante che si ripete ormai da anni e nel quale viene proposta musica per lunghe ore consecutive da alcuni dei migliori dj del territorio, giunto alla sua diciannovesima edizione.

A Castellana Grotte arriva ' Bianca di Notte ', l'iniziativa che rende uno dei siti carsici più importanti d'Italia, un luogo alternativo in cui passare le calde serate di questa lunga estate. Una visita completa, in notturna, con partenza alle 20.30, per ammirare l'incanto delle grotte e arrivare sino alla Grotta bianca.

Appuntamento con “ Walking dalla città allo scoglio, la città e l'eremita ”. Partendo dal paese arroccato sulla scogliera passando per cappelle e conventi, si arriverà a contemplare le collezioni open air della fondazione Pino Pascali. Attraverso un'antica strada rurale, cammnata ammirando il tramonto rosa della Puglia tra racconti di storie antiche e mitologiche, il tutto godendo di uno scorcio unico su Polignano e la sua isola.