Notte di San Lorenzo: gli eventi sotto le stelle a Bari e provincia

Che ci si trovi in montagna o in riva al mare, chiunque spera di vederne almeno una: tutti con il naso all'insù per assistere all'evento unico, quello delle stelle cadenti nella notte magica di San Lorenzo, il 10 agosto di ogni anno.

La notte di San Lorenzo

Oggi lo ricordiamo tutti come un appuntamento romantico, affascinante, che sognatori e amanti degli astri, aspettano con ansia. La tradizione religiosa ricorda il martirio di San Lorenzo, celebrato proprio il decimo giorno di agosto. Quelle che 'cadono' in realtà non sono stelle, ma detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Cosa accade in questo periodo dell'anno? La terra, girando intorno al sole, incrocia l'orbita della cometa sopra citata, immergendosi in uno sciame di Perseidi. Le "stelle cadenti" non sono altro che meteore dunque.

Quest'anno lo spettacolo delle Perseidi non sembra avere la luna dalla sua parte. Quest'ultima, infatti, sarà piena all'alba del 12 agosto, guastando lo spettacolo delle stelle cadenti. Si tratta dell'ultima Superluna dell'anno. Meglio giocare d'anticipo, dunque, e iniziare a guardare il cielo già nelle notti tra il 9 e il 10 agosto, sperando di essere un po' fortunati.

Ecco quindi gli appuntamenti dedicati alle stelle tra Bari e i vari comuni della città metropolitana:

Le serate astronomiche del Planetario di Bari

Martedì 9 Agosto dalle ore 19:00 nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama alla scoperta delle costellazioni, galassie, nebulose, ammassi di stelle e tanto altro. Mercoledì 10 Agosto a partire dalle ore 20:30 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città a caccia di stelle cadenti. La Luna sarà alta in cielo, attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo galassie, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

PugliArte sotto le stelle

Non c’è cosa più romantica che visitare la Nostra Bari di sera sotto un cielo stellato e in compagnia della persona che si ama, ma anche passeggiare per la città medievale di Bari in compagnia degli amici. "Il mito del Bosco nel cielo stellato - Speciale San Lorenzo": "Ascolteremo storie ed osserveremo le stelle e le leggende nascoste di Torre di Castiglione".

Una notte con Sirio

Osservare il cielo e imparare a conoscerlo, un’esperienza emozionante per adulti e bambini presso la terrazza panoramica del Museo Speleologico “Franco Anelli”. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Una notte con Sirio”, alla scoperta dell’astronomia e dei corpi celesti.

A Ruvo il concerto “Notte di San Lorenzo”

Mercoledì 10 agosto, alle ore 20.30 sul sagrato della Cattedrale di Ruvo di Puglia (Largo Cattedrale), il Concerto “Notte di San Lorenzo”. In programma: Concerto per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart, eseguito dall'Orchestra Sinfonica “Città Ruvo di Puglia”, pianista Fabio Di Gennaro, direttrice Mariateresa Amenduni.

Serena Brancale in concerto a Monopoli nella Notte di San Lorenzo

Alle ore 21 di mercoledì 10 agosto, di un concerto a due passi dal mare che renderà unica la notte di San Lorenzo per il primo degli appuntamenti «Spin Off» del Ritratti Festival di Monopoli, tra gli ulivi e il cielo stellato. L’appuntamento è sul prato del Lido Porto Pino Nature’s Essence, dove l’artista, in uno scenario totalmente immerso nella natura, si esibirà in quartetto con Domenico Sanna al pianoforte e ai sintetizzatori, Emanuele Triglia al basso e Dario Panza alla batteria.

Nella notte delle stelle al Locus festival i Sons of Kemet

Nella notte delle stelle il 10 agosto al Locus festival 2022, fra le stelle più luminose ci saranno i Sons of Kemet, il formidabile quartetto londinese con Shabaka Hutchings, Theon Cross, Edward Wakili-Hick e Tom Skinner.

Rave delle comete a Giovinazzo

Mercoledì 10 agosto la Fabbrica del Beat proporrà all’Oasi Mediterraneo di Giovinazzo (Ba) l’evento “Rave delle comete”, un festival itinerante che si ripete ormai da anni e nel quale viene proposta musica per lunghe ore consecutive da alcuni dei migliori dj del territorio, giunto alla sua diciottesima edizione.

Itinerario di San Lorenzo

Visita tra i suggestivi angoli di Bari vecchia come il balcone degli innamorati, il vicolo del bacio, angoli medievali e degustazione con i prodotti della tradizione barese.