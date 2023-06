Bari luogo di bellezza musicale e spiritualità: a settembre la rassegna Notti Sacre 2023 nelle chiese del centro storico

Messa da Requiem per doppio coro e organo di NINO ROTA, in prima esecuzione mondiale andrà in scena per la XIII edizione di Notti Sacre, l’8 ottobre, a Bari, in Cattedrale. Svegliati, mio cuore, il tema della rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, organizzata dalla Arcidiocesi di Bari-Bitonto, nelle chiese del centro storico di Bari, a partire da sabato 23 settembre fino a domenica 8 ottobre, presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bari.

“Il titolo della manifestazione è un’evocazione alla Genesi che attraverso l’arte risveglia la spiritualità e restituisce dignità all’umanità, ha dichiarato l’Arcivescovo di Bari Mons. Giuseppe Satriano. La manifestazione complessa e poliedrica ogni anno esalta aspetti sempre nuovi della vita reale delle persone e del territorio, la quale diventa anche volano di sviluppo culturale ed economico della città”. “Notti Sacre è un cammino musicale che diventa incontro di persone e cibo per lo spirito”, ha aggiunto il direttore artistico Don Antonio Parisi. “La città di Bari nei giorni della rassegna, che sempre omaggia il maestro Nino Rota, diventa luogo che esprime bellezza musicale e spiritualità”, ha proseguito il Sindaco di Bari Antonio Decaro. “Notti Sacre è patrimonio di identità e parte integrante dell’offerta culturale della città di Bari”, ha dichiarato l’assessore alle politiche culturali e turistiche Ines Pierucci

Rimasta fino a oggi inedita e ineseguita, può senz’altro dirsi un evento la prima esecuzione assoluta della Messa da Requiem per doppio coro e organo che Nino Rota ha composto all’età di dodici anni tra il 1923 e il 1924 e dedicato alla memoria del padre Ercole, scomparso nell’agosto del 1922. Verrà diretta dal direttore americano Jonathan Hirsh accompagnato da coristi scelti tra il Conservatorio, l’Università e i cori Polifonica Barese e Florilegium Vocis, preparati da Sabino Manzo. Per la città di Bari, luogo di vita di elezione per Rota che vi ha diretto il Conservatorio di musica per vari decenni, un omaggio particolarmente significativo e profondamente sentito.

Da oltre un decennio, si svolge a settembre, nelle chiese di Bari Vecchia, il festival di musica sacra Notti Sacre. I concerti, unitamente agli eventi culturali collaterali, rappresentano un momento importante di riflessione, dialogo e apertura. Il programma è concepito in modo da accostare brani della tradizione classica a quelli più contemporanei, per presentare al pubblico diverse esperienze musicali. Le chiese di Bari Vecchia sono il luogo ideale per un percorso musicale e si rivelano come un punto d'incontro tra le persone del luogo e i turisti, che grazie ai concerti scoprono luoghi e tradizioni nascoste.

Si comincia sabato 23 settembre, alle ore 21,00, in Cattedrale, con la Musica sacra contemporanea oggi del Pianista Steve Dobrogosz, a Bari per la prima volta. Domenica 24 settembre ore 19,00, presso la chiesa di San Gaetano, andrà in scena lo Stabat Mater per archi soprano e contralto, di Giovanni Battista Pergolesi. Seguirà alle ore 21,00, in Cattedrale, L’Orchestra Barocca, alla scoperta dei nostri autori pugliesi. Lunedì 25 settembre, alle ore 21,00, in Vallisa andrà in scena Nostalgia del sacro - Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita. Martedì 26 settembre, alle ore 21,00, nella Basilica di San Nicola si esibirà l’Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata con Pacem in terris, diretta da Marco Frisina. Mercoledì 27 settembre, alle ore 21,00, nella Chiesa del Gesù “Ricordando don Tonino Bello a 30 anni dalla morte”. Una composizione di Michele Lobaccaro dei Radiodervish ispirata al vescovo in prima linea per la pace. Giovedì 28 settembre, alle ore 21,00, a San Domenico l’Orchestra Barocca di Santa Teresa dei Maschi con G.F.Handel - Concerti per organo op.4. Da sempre Notti Sacre è attenta alla musica organistica. Venerdì 29 settembre, alle ore 21,00 in Cattedrale l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari con Requiem. Una esperienza non solo musicale, ma di alto valore sociale e culturale. Sabato 30 settembre, alle ore 19,00, nella chiesa del Gesù “L’orologio della Passione” di Nicola Partipilo e Martino Palmitessa. Sabato 30 settembre, alle ore 21,00, in Cattedrale si esibirà la più antica istituzione culturale milanese, e tra le più antiche al mondo La Cappella Musicale del Duomo di Milano. Domenica 01 ottobre, alle ore 19,00, in Vallisa Le più belle arie sacre, partendo da Bach per arrivare, attraverso Vivaldi e Mozart, a Rossini. Domenica 01 ottobre alle ore 21,00, in San Domenico, dal Conservatorio N. Rota di Monopoli “Monteverdi e Rota”. Lunedì 02 ottobre, alle ore 21,00, a San Nicola per la prima volta a Bari le musiche del compositore americano Dan Forrest e l’orchestra e coro della Fondazione Cucinelli di Solomeo. Martedì 03 ottobre, alle ore 21,00, nella chiesa del Gesù, la Dirium Orchestra, sezione del DAMS università di Bari, metterà in scena Sacrum Facere: Parola, musica, sacralità, contemporaneità tra poesia e forma canzone. Mercoledì 04 ottobre, alle ore 21,00, nella Chiesa Santi Medici, il Coro Femminile Novum Gaudium dell'Abazia Madonna della Scala di Noci, Ensemble Vocale Novum Gaudium: Il Gregoriano oggi. Giovedì 05 ottobre, alle ore 21,00, in San Nicola Orchestra e coro del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, Cherubini: Messa da Requiem per orchestra e coro. Venerdì 06 ottobre alle ore 21,00, nella chiesa San Gaetano, Informatica musicale e video art. Sabato 07 ottobre, alle ore 19,00, nella Chiesa Madonna Angeli Organo e violino Stefano Mhanna, ci offrirà un concerto tutto incentrato sul grande Bach. Sabato 07 ottobre, alle ore 21,00, in Cattedrale l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES Ricordando don Lorenzo Perosi, diretto da Michele Nitti. Domenica 08 ottobre, alle ore 19,00, nella chiesa S. Anna, “Quando il cielo baciò la terra nacque Maria”, concerto per organo mistico, cantore gregoriano e voce narrante.