Nunzia delle orecchiette 'Gran cornuta dell' anno': continuano i riti del Carnevale di Putignano

Proseguono i riti della tradizione del Carnevale di Putignano. Giovedì 8 febbraio si festeggia la categoria degli uomini sposati che in modo goliardico nella città del carnevale sono definiti “i cornuti”.

La regina delle orecchiette di Bari, Nunzia, ha ricevuto questa mattina il titolo di Gran cornuta dell'anno' dall’Accademia delle Corna che ha predisposto un ricco programma per questo grasso giovedì.

Con la satirica cerimonia di consegna delle Chiavi della Città da parte delle Sindaca Luciana Laera all’Accademia delle Corna si apre il “Giovedì dei Cornuti”, ironico rito della tradizione carnascialesca di Putignano. Testimone del passaggio, la Presidente della Fondazione del Carnevale, Carmela Curci.

Alle prime luci dell’alba il Corteo degli uomini sposati ha raggiunto la casa del prescelto per l’elezione del Gran Cornuto dell’Anno. Top secret il nome del “fortunato”. Subito dopo, nella Chiesetta di Santo Stefano, colazione con cornetti e cioccolatini del Giovedi Grasso rigorosamente a forma di piccolo corno firmati da José Lerario. Si tratta della novità dolciaria di questa edizione 2024 che giovedi 1 febbraio aveva già visto una bella sorpresa: a Roma si è svolta la nomina a Magnifico Cornuto dello showman, Fiorello.

Giovedì sera si entra nel vivo della manifestazione con il tradizionale “Taglio delle Corna” , su Corso Umberto I, all’ombra della Illuminante Macchina del Tempo. L’evento sarà preceduto dal consueto “Corneo”, il corteo dei cornuti che quest’anno sarà preceduto da una street band.

Dalle 20.30 il Corneo animerà Piazza Plebiscito e l’intero Centro Storico.

Da non perdere il poster 2024 dell’Accademia delle Corna, del maestro Nicola Genco, dedicato alla venerazione del dio Uro.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO “UNO SPETTACOLO DA PAZZI”

Altri appuntamenti da non perdere in questa settimana di carnevale anche venerdì 9 febbraio: dalle ore 18.00 appuntamento in via Estramurale a Mezzogiorno n. 7 con un laboratorio e mostra di cartapesta a cura di Rosanna Miccolis e alle ore 20.30 “Uno spettacolo da pazzi”, show di motocross freestyle a cura della ASD DangerFarm con Ciccio White e Luca Pietro Mirizzi.

