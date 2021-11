Un pizzaiolo di Gravina in Puglia campione mondiale di pizza piccante: vincono la professionalità e i prodotti locali

Un pizzaiolo di Gravina in Puglia è il campione mondiale di pizza piccante: Nunzio Ventura, titolare della pizzeria “Come una volta” ha conquistato il primo posto in occasione della ventesima edizione di questo particolare campionato, svoltosi nei giorni scorsi a Scalea, in Calabria.

Anche il primo cittadino di Gravina celebra la vittoria con un post su facebook: "E per noi tutti un altro ghiotto motivo di vanto.

A proposito -dice-: Nunzio ha sbaragliato la concorrenza (oltre 300 pizzaioli provenienti da tutto il mondo) con la sua pizza “In pala piccante”, a base di crema di fave, mozzarella, capocollo di Martina, olive piccanti e, naturalmente, cardoncelli murgiani".