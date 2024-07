Online il nuovo sito web del Parco Lama Balice: maggiori contenuti e informazioni per vivere la quotidianità del territorio

Il sito web del Parco Lama Balice, raggiungibile a questo link, da oggi ha una nuova veste. Realizzato nel rispetto dei colori del Parco, la cui area si estende nei Comuni di Bari e Bitonto, e in conformità con le linee guida di comunicazione del web, il nuovo sito propone non solo un nuovo aspetto ma anche una riorganizzazione dei contenuti e maggiori informazioni, a iniziare dalla home page, suddivisa in box informativi che mirano a portare l’attenzione degli utenti sulle peculiarità del Parco e sulle sue diverse attività.

Nelle sezioni dedicate al territorio, le gallerie fotografiche accompagnano i visitatori in un viaggio tra la flora e la fauna selvatica. Ai resti superstiti della storia rurale del nostro territorio è dedicata la sezione “Architettura rurale”: tra masserie, ponti, ipogei, trappeti e chiese, si riscoprono un passato neolitico e scelte insediative motivate da un forte legame con le attività produttive del territorio, basate sull’agricoltura e sulla pastorizia. Fondamentale, inoltre, è il ruolo rivestito dalle associazioni attive in area Parco che hanno aderito al processo di restyling del sito, promotrici dell’educazione ambientale e della ricerca scientifica, ognuna delle quali ha una propria pagina interna al sito per diffondere le proprie attività. Un’altra novità è la richiesta di prenotazione della visita al Parco, dedicata a scuole e gruppi, che potrà essere inviata compilando il modulo online reperibile nella pagina di ogni associazione.

Infine, per chi vuol essere sempre informato sulle iniziative del Parco, il nuovo sito prevede la possibilità di iscriversi alla newsletter e ricevere via mail le ultime notizie, riportate anche nella sezione “News ed Eventi”. Il nuovo sito intende essere, quindi, una finestra dinamica, aggiornata e aperta ai contributi di tutti, che vive la quotidianità del Parco di Lama.