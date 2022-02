World Nutella day, la festa dedicata alla crema spalmabile più famosa e amata da grandi e piccini

Il 5 febbraio c'è un imperdibile appuntamento per tutti i Nutella® Lovers del mondo: si festeggia il World Nutella® Day. E' il giorno perfetto per celebrare tutto ciò chei fa iniziare la giornata con un sorriso: persone, momenti e, ovviamente, le ricette preferite con Nutella®.

Origine World Nutella Day

Come si legge sul sito ' il World Nutella Day è stato istituito il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana e fan di Nutella®. Amava a tal punto Nutella® da pensare che meritasse una giornata di festa… Un'idea che ai fan di Nutella® è piaciuta moltissimo!

I fan hanno iniziato a celebrare Nutella® condividendo immagini, idee, ispirazioni e ricette sui social media: è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale.

La storia però non finisce qui: nel 2015 Sara ha trasferito il World Nutella Day a Ferrero per aiutare questa festa a vivere e crescere negli anni a venire. Da quel momento in poi, ogni anno si cercano fan con lo stesso amore di Sara per ispirare i festeggiamenti durante World Nutella Day'.

©Foto facebook Nutella

Come festeggiare al meglio questa giornata

Il modo migliore per celebrare il World Nutella Day? Ti bastano la tua crema preferita, un’attività divertente e le persone che ami. Il risultato lo chiamiamo Smile Combo: la tripletta perfetta a base di Nutella® che ti farà sorridere e godere al meglio questo giorno speciale. Prendi ispirazione dalle ricette presenti sul sito e divertiti creando il tuo Smile Combo. Non dimenticare di condividerlo sui social media con l’hashtag #worldnutelladay.

Ma altri modi interessanti per rendere omaggio alla Nutella sono…

Fare colazione a letto con la Nutella

Fare una fotografia particolare con la Nutella

Creare oggetti e opere d'arte ispirati alla Nutella

Creare qualche particolare accostamento gastronomico usando la Nutella

Regalare la Nutella alle persone che ami

Far assaggiare la Nutella a qualcuno per la prima volta

Fare un party-Nutella

Scrivere una canzone o una poesia sulla Nutella

Raccontare la prima volta che hai assaggiato la Nutella.

Tutte le info sul sito della Nutella.

(Fonte Nutella.com)