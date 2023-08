L'attrice Olivia Wilde stregata dai taralli pugliesi: 'Non riesco a smettere di mangiarli'

Noi pugliesi sappiamo bene il potere consolatore che hanno i nostri snack nostrani quando cadiamo in preda agli attacchi di fame e per questo in borsa o nello zaino c'è sempre spazio per un delizioso sacchetto di taralli, soprattutto chi ha bimbi piccoli al seguito.

Tanto buoni da creare dipendenza, i taralli hanno conquistato i palati di turisti incantati dalla loro fragranza e dai gusti più svariati: in rete spopola la storia immortalata su Instagram dell'attrice e regista americana Olivia Wilde che durante le sue vacanze in Puglia si chiede: "Cosa sono questi? Non riesco a smettere di mangiarli, ne sono dipendente. Cosa ci mettete dentro?"