'Lupin' avvistato a Bari: pranzo in città per l'attore francese Omar Sy

La Puglia sempre più apprezzata dai vip internazionali: è stato avvistato, ieri, a Bari, l'attore francese Omar Sy, celebre protagonista di numerose pellicole di successo, tra cui 'Quasi Amici' e 'Lupin'

La star, impegnata in questi giorni a Matera per le riprese del film 'Pins and needles', ha apprezzato le prelibatezze baresi pranzo nel ristorante 'Ai due ghiottoni', con tanto di foto social assieme ai proprietari del celebre locale cittadino. Sy era accompagnato dal noto doppiatore Luca Ward.