Gusto pacato ma ricco di sensazioni al sapore di murgia: la ricetta delle 'omelette ai funghi cardoncelli'

Restiamo in tema d'autunno e parliamo oggi di una ricetta facile e veloce da realizzare con un ingrediente d'eccezione che questa stagione offre sulle nostre tavole: il fungo cardoncello.

Si tratta di una prelibatezza tipicamente associata ai boschi pugliesi e alle sue aree verdi più selvatiche, capaci di crescere in natura all’ombra degli alberi più alti e caratterizzati da un sapore semplice ed elegante. Rinomato dai cuochi di tutto il mondo per la sua leggerezza, può raggiungere grandi dimensioni ed è davvero semplice da distinguere rispetto agli altri esemplari tossici. Il fungo cardoncello può essere utilizzato in cucina per realizzare numerose ricette, condimento ottimo per ogni piatto autunnale.

L’omelette ai funghi cardoncelli sono una vera delizia, dal sapore pacato tuttavia ricco di sensazioni. Le uova preparate come una piccola frittata, condita a piacimento, possono abbracciare un gran numero di condimenti, tuttavia con i funghi cardoncelli si può ottenere un risultato peculiare, gustoso e di classe. È possibile aggiungere un gran numero di condimenti o variare la qualità dei funghi a piacimento, tutto dipende dall’abilità del cuoco.

Ingredienti per la ricetta

600 g di funghi cardoncelli

30 g di parmigiano grattugiato

8 uova

1 foglia di alloro

40 g di burro

Sale q. b.

Pepe q. b.

Erba cipollina q. b.

50 g di scalogno

Come si preparano le omelette ai funghi cardoncelli

Per dare vita a una gustosa omelette ai funghi cardoncelli vanno innanzitutto presi questi ultimi, portati sotto l’acqua corrente, lavati con cura e dopo affettati in pezzi.

In una padella si lasciano sciogliere i 10 grammi di burro rimasti, si aggiungono le uova così finemente montate, e dopo due minuti di cottura, quando si creerà un piccolo strato solido, si potranno unire i funghi cardoncelli .

