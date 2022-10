Torna 'l'ora solare': quando spostare le lancette dell'orologio

Ci siamo ritorna l'ora solare. Pronti a spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora? Il cambio dell'ora sarà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Le giornate ci sembreranno più corte perché ovviamente farà buio prima, in compenso la mattina avremo un'ora in più di luce. Ormai la tecnologia facilita le cose: i nostri smartphone e i device elettronici connessi a Internet si aggiorneranno da soli, mentre per orologi da polso o da parete bisognerà intervenire a mano. Per quanto tempo dovremo convivere con l'ora solare? Per circa cinque mesi. Il nuovo cambio dell'ora, dalla solare alla legale, scatterà nell'ultimo weekend del marzo 2023, tra sabato 25 e domenica 26 marzo dell'anno prossimo. In quell'occasione dovremo spostare avanti di un'ora le lancette dei nostri orologi.

Possibili conseguenze dovuti al cambio dell'ora

I più dormiglioni saranno contenti perchè si potrà restare nel letto un'ora in più ma molti avvertiranno questo cambio come un piccolo trauma: sono noti i disturbi che possono essere causati dal cambio dell'ora. Ci saranno coloro che lamenteranno disturbi come insonnia, sonno interrotto e difficoltà ad addormentarsi con piccole ripercussioni sulla concentrazione e sulla capacità di riposo stesso.

In ogni caso i fastidi saranno lievi e di breve durata: il consiglio è quello di adattarsi in fretta all'alternanza tra luce e buio, magari anticipando di poco l'orario dei pasti e quelli del sonno.