Oroscopo di oggi 22 Marzo 2021

L'oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Ariete

Questa giornata di lunedì, per l'ariete, sarà scoppiettante grazie a una luna favorevole. I single del segno avranno l'opportunità di mettersi in gioco e le coppie potranno godere di un momento di serenità e incanto.

Toro

Cari toro, Giove è opposto oggi e in questo lunedì le cose potrebbero complicarsi un po'. Volevate iniziare questa nuova settimana con una bella notizia ma purtroppo non sarà così. Niente paura, però, nel pomeriggio inizierà ad andare meglio e potrete portare a termine un progetto a cui tenete molto.

Gemelli

I gemelli non devono avere paura di rischiare anche perché Giove è finalmente dalla propria parte e aiuta a fare scelte importanti sia per se stessi che per gli altri. La serata è ottima per l'amore.

Cancro

Il segno del cancro vivrà un weekends rigenerante e avrà gli stimoli giusti per per iniziare al meglio questa nuova settimana di marzo. In amore, tutto procede bene, soprattutto dopo un chiarimento avuto sabato.

Leone

Giove oggi entra nel segno del leone e porta tante belle novità. La mattinata sarà piena di energia e permetterà di farsi notare da qualcuno che vi interessa particolarmente. Tutto procede a gonfie vele per le coppie ma attenzione a come vi comportate.

Vergine

Il segno della vergine dovrebbe fermarsi un attimo per riflettere sulla propria vita e su come si vorrebbe che fosse. Nell'ultimo periodo non è andato tutto benissimo a causa di alcune scelte sbagliate ma non è mai troppo tardi per tornare indietro.

Bilancia

Cari bilancia oggi iniziate questa nuova settimana dovendo affrontare i problemi di petto. Sul lavoro per colpa di qualcuno sarete costretti a impegnarvi il triplo e in amore si litiga, sempre per il solito motivo.

Scorpione

Il segno dello scorpione oggi avrà sia Venere che Marte che completeranno il loro passaggio nel cielo di questo segno e porteranno via un po' di nervosismo accumulato. Cari scoprione preparatevi a ricevere una chiamata importante questo pomeriggio.

Sagittario

Il segno del Sagittario dovrebbe rimandare alla settimana prossima gli appuntamenti per domani. Sul lavoro si sta attraversando un periodo di crisi e c'è bisogno di un cambiamento radicale per affrontare al meglio tutte le opportunità.

Capricorno

Il segno del capricorno ha la luna favorevole ed è pronto a ottenere grandi successi in amore. Per troppo tempo siete rimasti a guardare la vita degli altri ma domani sarà la giornata giusta per agire. Sul lavoro preparatevi a grandi cambiamenti in arrivo.

Acquario

Cari acquario dovreste affrontare i problemi che si presenteranno in questa giornata con una grande calma. Sul lavoro potrebbero esserci contrattempi improvvisi mentre in amore le cose non andranno proprio alla grande.

Pesci

Cari pesciolini vi aspetta un inizio di settimana eccezionale! Finalmente arriveranno belle notizie sul fronte del lavoro e anche su quello amoroso. Sembra proprio siate riusciti a ottenere ciò che vi eravate prefissati!

