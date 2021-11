Grandi risultati per la squadra Optimist del Circolo Vela Bari: nelle acque di Trani c'è un campione barese

Ottimo finale di stagione per la squadra Optimist del CV Bari che nelle acque tranesi dove si è disputata la 5? ed ultima tappa del campionato zonale 2021, ha ottenuto i successo con Francesco Carrieri seguito da Alessandra Coco e da Elettra Muciaccia che per un soffio non è salita sul podio, fermandosi al 4° posto. Ad accompagnare i partecipanti nelle regate ci ha pensato un vento tra i 5 e i 6 nodi da Nord Est, e l'ottimo lavoro svolto dal comitato di regata presieduto da Nicola de Vito.

La regata di Trani per Francesco Carrieri ha significato anche l'aggiudicazione del titolo di Campione Zonale (regionale) 2021, oltre che della 25esima edizione del Trofeo Challenge LNI Trani grazie ai due primi posti ottenuti nelle uniche due prove svolte rispetto alle tre in programma. Risultati, quelli dell'atleta barese, che seguono di solo pochi giorni la conquista del Trofeo Kinder Joy of Moving e quella ottenuta in primavera scorsa con il trofeo Optisud.

Seconda assoluta e prima femminile Alessandra Coco che insieme ad Elettra Muciaccia, Ludovica Montinari e Martina Mazzei con la regata di Trani hanno salutato la classe Optimist. Un'ultima regata, la loro, portata a termine con grande dedizione e impegno, per onorare il percorso fatto fino a questo momento nella classe. "A loro va tutta la mia gratitudine per quanto fatto in questi anni di crescita non solo sportiva ma anche e soprattutto umana - commenta il loro tecnico, Beppe Palumbo. - Sono convinto che continuando il percorso che hanno intrapreso con me potranno raggiungere risultati ancora più importanti".

Buona anche la prestazione della piccola Aurora Montanaro che, tra i cadetti, ha conquistato il sesto posto assoluto in classifica dimostrando una crescita notevole nelle prestazioni delle ultime regate.