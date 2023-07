Miss Mamma Italiana: otto signore baresi premiate al concorso nazionale di bellezza e simpatia

Le selezioni del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana 2023” proseguono in tutta Italia ed è giunto quest'anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “ Gold ” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “ Evergreen ” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Ad Andria, organizzata dall’Associazione Glamour e Spettacolo e da Lello di Bari, con il Patrocinio del Comune di Andria, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione MARIA CARBONE 37 anni, impiegata, di Andria, mamma di Andrea e Gaia, di 7 e 3 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a ROSA STRINGANO, 54 anni, casalinga, di Modugno (BA), mamma di Nancy e Sharon, di 37 e 19 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad ELISABETTA DELL’OLIO, 57 anni, commerciante, di Bisceglie (BAT), mamma di Antonio e Shanita, di 32 e 25 anni.

Queste le altre Mamme premiate che, insieme a Maria Carbone, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Fashion” RITA GIAQUINTO , 44 anni, casalinga, di Palo del Colle (BA) , mamma di Dennis, Flavio e Federica, di 20, 15 e 12 anni;

, 44 anni, casalinga, di , mamma di Dennis, Flavio e Federica, di 20, 15 e 12 anni; “Miss Mamma Italiana Eleganza” RITA MARINELLI , 44 anni, pedagogista, di Bisceglie (BAT) , mamma di Emanuele di 14 anni;

, 44 anni, pedagogista, di , mamma di Emanuele di 14 anni; “Miss Mamma Italiana Sorriso” LAURA PASCALONE, 42 anni, ragioniera, di Bisceglie (BAT), mamma di Leonardo, Francesca, Luca e Federico, di 18, 12, 7 e 6 anni.

Queste invece le altre Mamme premiate:

“Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” PALMA MARINO , 52 anni, casalinga, di Ceglie del Campo (BA) , mamma di Michele e Rossana, di 31 e 26 anni;

, 52 anni, casalinga, di , mamma di Michele e Rossana, di 31 e 26 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” ANGELA VALLETTA , 50 anni, casalinga, di Corato (BA) , mamma di Ilaria e Morena, di 25 e 22 e delle gemelle Karola e Chiara, di 18 anni;

, 50 anni, casalinga, di , mamma di Ilaria e Morena, di 25 e 22 e delle gemelle Karola e Chiara, di 18 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” LIDIA TAVOLARI , 54 anni, casalinga, di Bari , mamma di Francesco e Giulia, di 27 ed 11 anni;

, 54 anni, casalinga, di , mamma di Francesco e Giulia, di 27 ed 11 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” LOREDANA ZACCARO , 53 anni, imprenditrice, di Valenzano (BA) , mamma di Angelo e Asiapia, di 29 e 19 anni;

, 53 anni, imprenditrice, di , mamma di Angelo e Asiapia, di 29 e 19 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia”, a pari merito, ROSARIA SILVETRI, 49 anni, parrucchiera, di Modugno (BA), mamma di Roberta ed Alessandra, di 21 e 15 anni e ROSARIA TEDESCHI, 48 anni, albergatrice, di Trani, mamma di Angela, Giovanna ed Erika, di 25, 18 e 16 anni.

L’evento è stato presentato da LUCIA DIPAOLA referente del concorso per la Regione Puglia. Presenti all’evento anche il Sindaco di Andria, GIOVANNI BRUNO e l’Assessore alle Radici del Comune di Andria CESAREO TROIA.

Le mamme coinvolte a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it