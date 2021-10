Luna piena, meteore, pianeti e congiunzoni: gli eventi astronomici nel cielo di ottobre 2021

Anche ad ottobre si potranno ammirare spettacolari eventi astronomici: risplenderà nel cielo una bellissima Luna e si ammireranno numerosi pianeti. Ecco quindi i fenomeni da non perdere per gli appassionati.

Le meteore

Il mese di ottobre aprirà le danze con il picco delle meteore Draconidi, previsto a cavallo tra l’8 e il 9 ottobre. Il secondo sciame principale del mese, le Orionidi, raggiungerà la massima attività tra il 21 e il 22 ottobre.

I pianeti

Venere risplenderà nei cieli serali dopo il tramonto, raggiungendo la massima elongazione ovest il giorno 29 ottobre. In questo mese avremo ancora come protagonisti indiscussi della notte Giove e Saturno, mentre per tornare a rivedere Marte bisognerà aspettare un po'.

La Luna

La Luna piena del 20 ottobre non sarà una Super luna. Avremo però un'intera giornata da dedicare al nostro satellite. Un'iniziativa presa a livello mondiale per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna, istituita il giorno 16 ottobre. Anche la Nasa si prepara all'evento con tutta una serie di programmi a cui è possibile prendere parte.

Le congiunzioni

Ecco le congiunzioni del mese direttamente dal sito 3bmeteo.com: