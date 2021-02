Pasta al profumo dell'Adriatico: la ricetta dei paccheri ai frutti di mare

Se sei pugliese non puoi non amare i frutti di mare, ingredienti base della cucina tradizionale che rendono i piatti profumati oltre che gustosi. Ogni famiglia conserva la sua ricetta personale, contenente piccoli trucchi e segreti che mai verranno svelati. I frutti di mare sono deliziosi da assaporare con la pasta lunga o corta, in base alle preferenze si scelgono linguine, spaghetti, fettuccine o altre tipologie come paccheri. In questa deliziosa ricetta vi spieghiamo passo dopo passo come ottenere delle ottime tagliatelle ai frutti di mare, dove il sugo viene preparato con calamaretti, polipetti e la speciale aggiunta dei lupini: un piatto ideale per pranzo o cena, completo e gustosissimo che stupirà ogni vostro ospite.

Ingredienti

360 g di paccheri

300 g di calamari

300 g di polipetti

500 g di lupini

10 pomodorini

aglio q. b.

olio extra vergine d'oliva q. b.

sale q. b.

pepe q. b.

peperoncino q. b.

prezzemolo q. b.

Preparazione



Per preparare un piatto ideale di tagliatelle ai frutti di mare partite lasciando soffriggere in una padella larga, con abbondante olio extra vergine d'oliva uno spicchio d'aglio schiacciato ed un peperoncino. Una volta dorato l'aglio aggiungetevi i polipetti ed i calamari già tagliati a rondelle. Una volta ultimata la cottura aggiungete una decina di pomodorini, salate e pepate il tutto. Lasciate restringere il sughetto aggiungendovi infine i lupini. Coprite con un coperchio aspettando che le valve si aprano. Separatamente preparate dell'acqua salata sul fuoco e una volta giunta ad ebollizione calatevi le vostre tagliatelle, che toglierete al dente. Dopo averle scolate fatele saltare nel sugo con i frutti di mare, servite le tagliatelle ai frutti di mare con una buona spolverata di pepe e del prezzemolo fresco in base alle preferenze su ogni piatto.

(Fonte Puglia.com)