Pacchetti regalo per Natale: idee originali per chi ama il fai da te

Il Natale è alle porte e si va a caccia di regali da fare ad amici e parenti. Per il timore di non riuscire a comprare tutto allora si trascura spesso la fase dell'impacchettamento e come spesso capita anche le confezioni che vengono fatte non sono di nostro gradimento. In realtà, anche il packaging è importante tanto quanto il regalo che contiene. Perché allora non crearne uno su misura per la persona a cui destinare il dono, originale e personalizzato? Sono tante le idee per realizzare pacchetti regalo belli da vedere, basta solo un po' di creatività e con semplicità otterremo ottimi risultati con una spesa minima. Ecco qualche simpatica idea.

Occorrente

Per impacchettare i vostri regali vi basteranno:

- carta da pacco;

- spago;

- un rametto di aghi di pino, di rosmarino o di piante con bacche rosse;

- una molletta.

Pacchetti regalo fai da te

Basta usare questi semplici materiali ed il gioco è fatto. La carta da pacco con un colore neutro, lo spagno al posto del nastro o del fiocco, e con la molletta potrete decorare il vostro pacchetto con elementi naturali di vario tipo: un rametto di aghi di pino (per rimanere in tema natalizio) o di rosmarino, ciuffi di piante aromatiche, arance essiccate, bastoncini di cannella e tanto altro ancora, creando così un piccolo bouquet naturale. Ed ecco così ottenuto un pacco regalo rustico. Per personalizzare al massimo ogni confezione regalo, l’idea più originale è creare un’etichetta con dettagli che riprendano le passioni di chi riceverà i vostri doni. Per chi ama viaggiare, vi basterà, ad esempio ritagliare una cartina. Un'altra idea potrebbe essere quella di creare dei disegni sul pacchetto ispirandoci sempre alle passioni della persona a cui è destinato il regalo, i disegni possono essere fatti a mano, oppure si possono utilizzare stencil o timbri. Per chi invece vuole rimanere sul classico, e quindi sulle confezioni rosse, colore per eccellenza del Natale, basterà utilizzare un foglio di carta lucida di questo colore e decorare il pacchetto con un grande nastro rosso ma con una tonalità diversa.