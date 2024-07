A tavola vestiti di bianco sotto le luminarie della festa: a Palese torna la speciale 'Cena nel borgo'

Una cena in bianco speciale, colorata dalle luminarie della festa patronale. Torna a Palese, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, in programma dall'8 al 12 agosto, la 'Cena nel borgo… Sotto le luminarie'.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, con circa 60 tavoli e 600 partecipanti, il Comitato Festa patronale torna a proporre l'evento, organizzandolo sotto la favolosa galleria di luminarie che adorna il centro del borgo nei giorni della storica Festa Patronale. "Un grande momento caratterizzato da convivialità e allegria", che prevede anche una gara per individuare i tavoli più eleganti e originali con tanto di premio, "per vivere una serata definita “memorabile” dai più. Il tutto condito con animazione".

L'appuntamento è per giovedì 8 Agosto alle 21 (Il regolamento completo di tutte le info può essere consultato al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1oVgNjBRMJiWOJvhXhT2awLd1yNWCfG7v/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR16_No-rEO3YPARHab6ndwwW7pjtqXgmqckzmMiEdHjzhBA7rWWXSAkqWY_aem_WGvAIzhVMpDB0TbbKRPAgA).

Le prenotazioni saranno possibili a partire dalle ore 20.00 di lunedì 8 Luglio; il link utile sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo Palese”.

"L’anno scorso si era in tanti... Quest’anno - dicono gli organizzatori - dobbiamo essere in tantissimi".