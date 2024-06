Da quello Dop di Altamura fino alla Puccia: il concorso 'Pane e Nutella' per far conoscere i pani pugliesi

Il Pane pugliese è buono di per sè ma lo è anche se accompagnato a dei pomodorini freschi, a dei peperoni e melanzane, a dei salumi o se utilizzato per una semplice scarpetta.

E come si dice a Bari 'la morte sua' è anche nella versione dessert con una generosa dose di crema spalmabile alle nocciole.

Il pane di Altamura Dop, quello di Monte Sant'Angelo e la Puccia sono i pani pugliesi scelti tra quelli rappresentativi della tradizione gastronomica italiana presenti sul sito della Nutella dove sono disponibili schede dettagliate, suddivise Regione per Regione.

Si tratta del progetto Pane & Nutella, nato nel 2022 per diffondere la conoscenza sui pani d’Italia attraverso storie, preparazioni, sapori diversi: tutti i pugliesi, fino al 16 giugno, possono partecipare per valorizzare nuovi pani non ancora inseriti nella piattaforma, con l’obiettivo di raccontarlie promuovere così alcuni tra i tesori gastronomici del nostro Paese.

Chiunque potrà candidare uno o più pani della propria Regione sulla piattaforma Pane & Nutella collegandosi fino alle ore 23:00 del 16 giugno 2024 sul sito.

Durante il periodo di candidatura del proprio pane preferito, la piattaforma “Pane & Nutella” presente all’interno del sito, ospiterà un podio virtuale aggiornato in tempo reale e mostrerà le Regioni che stanno raccogliendo il maggior numero di candidature.